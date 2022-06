Rejoindre un groupe WhatsApp ? Bientôt tout sera beaucoup plus contrôlé

L’une des fonctionnalités les plus utilisées sur WhatsApp est les groupes de discussion. Ceux-ci rassemblent les nombreux utilisateurs de ce service et sont le point de partage d’informations et de conversations générales qui impliquent tous les utilisateurs.

Les groupes WhatsApp semblent maintenant recevoir des améliorations et des nouvelles, pour les élever encore plus loin. La grande nouveauté est un contrôle encore plus grand qui sera accordé aux administrateurs pour autoriser de nouveaux utilisateurs.

Les nouvelles ont été une constante sur WhatsApp ces derniers mois. En plus de ceux qui sont officiellement présentés, il y en a encore beaucoup qui sont en cours de développement et qui sont montrés à l’avance pour être évalués par les futurs utilisateurs.

Il y a maintenant une autre nouveauté potentielle à tester, bien qu’au niveau interne de WhatsApp. Cela donnera un contrôle unique aux administrateurs de groupe WhatsApp lorsqu’il s’agit d’approuver de nouveaux utilisateurs dans ces espaces.

La nouvelle fonctionnalité a été découverte par le célèbre WABetaInfo et est présente dans la dernière version de test, bien que désactivée. Une fois activée, la nouvelle option qui nécessite l’autorisation d’un administrateur pour pouvoir rejoindre un groupe est devenue disponible.

Ce sera obligatoire même pour les utilisateurs potentiels des groupes WhatsApp qui ont un lien d’accès. Notez que cette option devra être activée ou désactivée pour chaque groupe WhatsApp qui souhaite profiter de cette autorisation supplémentaire.

WhatsApp ajoute également de nouveaux emojis non sexistes dans cette mise à jour. https://t.co/hGwCfwN0V1 pic.twitter.com/HrSUfYNpAJ — WABetaInfo (@WABetaInfo) 16 juin 2022

En plus des actualités en groupes, WhatsApp a une autre nouveauté, avec un poids bien inférieur. Nous parlons de nouveaux emojis, cette fois associés à des personnes, mais avec une image générique et non associés à une race ou une ethnie.

Comme d’habitude, ces nouvelles seront évaluées dans les semaines et les mois à venir jusqu’à ce qu’elles soient matures et sans aucun problème. Les groupes WhatsApp et leurs administrateurs apprécient cette amélioration, afin qu’ils puissent être encore plus contrôlés.