Nothing Phone (1) : De nouvelles images montrent son dos et plus d’actualités

Rien n’est à quelques jours de montrer son dernier produit, le smartphone Phone (1). Cela continuera les produits de la marque et montrera un design qui devrait être complètement différent de l’habituel.

Après avoir dévoilé les premières images officielles, des informations plus importantes apparaissent désormais. Beaucoup plus a été montré maintenant et nous avons appris à connaître tout son dos avec ses spécificités uniques et totalement innovantes.

Créée par Carl Pei, le co-fondateur de OnePlus, Nothing est une entreprise qui veut révolutionner le marché de la technologie, notamment dans le domaine de la mobilité. Elle investit de manière unique dans le design et dans des éléments qui différencient ses propositions de ce que propose le marché.

Après avoir fait connaissance avec votre premier produit, l’oreille (1), il est maintenant temps de vous présenter le téléphone (1). La marque a montré de petites informations et quelques images, créant un intérêt au-dessus du commun. Il l’a fait en début de semaine avec une publication avec les premières images et maintenant il en a révélé beaucoup plus, à la suite d’un événement.

Ce qui ressort le plus du nouveau Phone (1), c’est, du moins jusqu’à présent, son arrière. Celui-ci semble être réalisé en transparence, avec plusieurs éléments visibles qui ressortent. Il ne montre pas l’intérieur, mais il a une image propre et très intéressante.

Quelque chose qui se démarque dans cette partie du smartphone, et qui est complètement différent de ce qui est habituel, c’est la présence de LED qui s’allument. Ceux-ci entourent l’objectif de l’appareil photo et sont également présents dans d’autres zones à l’arrière du smartphone de Nothing.

On ne sait pas ce qui déclenche les lumières à l’arrière du téléphone (1). Ceux-ci sont très susceptibles d’être utilisés pour présenter des alertes de notification ou des alertes d’appel. Ce sera certainement un élément important et figurera en bonne place sur le smartphone de Nothing.

Il reste maintenant à attendre l’événement Nothing pour présenter le Phone (1). Carl Pei montera certainement sur scène et dévoilera tout ce qui distingue ce smartphone de la concurrence, soit par son image et son design, soit par ses spécifications.