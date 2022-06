Capcom permet aux utilisateurs d’annuler les mises à niveau Resident Evil 2, 3, 7 sur PC

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Cette semaine, une mise à jour gratuite a ajouté le ray tracing et l’audio 3D à trois jeux Resident Evil récents sur consoles et PC. Cependant, le correctif présentait certains inconvénients pour certains utilisateurs de PC, alors Capcom leur permet désormais de choisir entre deux versions de chaque jeu.

Les remakes de Resident Evil 2, Resident Evil 3 et Resident Evil 7 ont reçu des mises à niveau pour PC, PlayStation 5 et les consoles Xbox Series lundi. Ils ont introduit l’audio 3D et le ray tracing, et les utilisateurs de la console ont obtenu des fréquences d’images plus élevées, le tout gratuit pour ceux qui possèdent déjà les jeux. Cependant, les utilisateurs de PC n’aimaient pas certaines des chaînes attachées.

Une mise à niveau numérique gratuite pour les propriétaires de PS4 et Smart Delivery pour les propriétaires de Xbox One seront également disponibles, et un correctif PC sera également disponible plus tard dans la journée. – Resident Evil (@RE_Games) 13 juin 2022

Le correctif a supprimé la prise en charge de DirectX 11 et Windows 7. Seul, ce n’est probablement pas un gros problème – l’enquête Steam Hardware de mai montre que 91% des joueurs peuvent utiliser DirectX 12 tandis que 95% sont sur Windows 10 ou 11. Cependant, la mise à niveau a également augmente l’exigence minimale du GPU d’un Nvidia GTX 760 ou AMD RX 260x à un GTX 960 ou RX 460. Même avec le ray tracing désactivé, les nouvelles versions peuvent être moins performantes sur certains PC. Rock Paper Shotgun rapporte que la mise à jour a également cassé tous les mods.

Suite à une demande importante des consommateurs, Capcom a fourni la possibilité de réinstaller les versions DirectX 11 qui peuvent mieux fonctionner pour certains. Dans la bibliothèque Steam, faites un clic droit sur le nom de chaque jeu, sélectionnez Propriétés > Betas > dx11_non-rt, et attendez que le titre soit mis à jour. Sélectionnez « Aucun » sous « Bêtas » pour installer les versions DirectX 12 avec ray tracing. En fait, ce choix est similaire à la façon dont les joueurs de console peuvent toujours choisir entre les versions de génération actuelle et de dernière génération.