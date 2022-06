Des astronomes ont découvert 2 super-Terres en orbite autour d’une étoile proche

Nous devrons trouver une planète qui puisse abriter la vie, si elle ne l’a pas déjà. Eh bien, c’est un espoir, bien que rien ne nous dise que cela soit possible. Cependant, les astronomes continuent sur leur chemin de découverte. Cette fois, deux nouveaux mondes ont été découverts, deux super-Terres d’une abondance probable de minéraux rocheux. Ces planètes ont été trouvées en orbite autour d’une étoile proche de notre propre voisinage cosmique.

Les deux exoplanètes nouvellement découvertes sont plus grandes que la Terre mais plus petites qu’une géante de glace. Ils orbitent autour d’une étoile naine rouge froide.

Exoplanètes : « Là-haut… il y a un monde sans fin… »

Bien qu’il soit peu probable que ces mondes soient habitables, compte tenu de notre compréhension actuelle de la vie, l’étoile et ses exoplanètes sont parmi les systèmes multimondes les plus proches de la Terre. Ces planètes ont été découvertes lors de leur passage devant leur étoile (par rapport à notre planète), une naine rouge froide appelée HD 260655, qui se trouve à seulement 33 années-lumière.

Cela en fait une excellente cible pour les enquêtes de suivi visant à comprendre de quoi sont faites les exoplanètes et à évaluer leurs atmosphères – un effort qui aidera notre recherche de vie extraterrestre, même si les deux mondes s’avèrent incapables de s’accueillir.

Les deux planètes de ce système sont chacune considérées comme faisant partie des meilleures cibles pour l’étude atmosphérique en raison de la luminosité de leur étoile. Y aura-t-il une atmosphère riche en matières volatiles autour de ces planètes ? Et y a-t-il des signes d’espèces à base d’eau ou à base de carbone ? Ces planètes sont des bancs d’essai fantastiques pour ces explorations.

Dit l’astronome Michelle Kunimoto de l’Institut Kavli d’astrophysique et de recherche spatiale du MIT.

Il existe de nombreuses super-Terres « connues » dans notre galaxie

À ce jour, plus de 5 000 exoplanètes ont été confirmées dans la Voie lactée, et les astrobiologistes s’intéressent vivement à la découverte de mondes terrestres ou rocheux tels que la Terre, Vénus et Mars.

Nous avons un échantillon de la taille d’exactement un monde connu pour abriter la vie – la nôtre – donc trouver des planètes similaires à la Terre en taille et en composition est l’un des principaux critères lors de la recherche de vie ailleurs dans la galaxie.

Les exoplanètes rocheuses, cependant, sont relativement petites en taille et en masse, ce qui les rend plus difficiles à détecter. La plupart des exoplanètes que nous avons pu mesurer à ce jour ont tendance à tomber dans la catégorie des géantes. Les mondes rocheux – et mieux encore, les mondes rocheux à proximité – sont très demandés.

Les deux mondes en orbite autour de HD 260655 – appelés HD 260655 b et HD 260655 c – ont été découverts car ils passent entre nous et leur étoile au cours de leur orbite. Les faibles baisses de lumière des étoiles dues à ces transits exoplanétaires ont été enregistrées par le télescope de chasse aux exoplanètes TESS de la NASA, conçu pour détecter de tels phénomènes.

Lorsque l’astronome a détecté ces creux de transit dans les données TESS, l’étape suivante consistait à voir si l’étoile était apparue dans les sondes précédentes – et c’était le cas.

Le spectromètre Echelle à haute résolution du télescope Keck (maintenant connu sous le nom d’ANDES) avait des données accessibles au public depuis 1998. Un autre spectromètre, CARMENES à l’observatoire de Calar Alto en Espagne, avait également enregistré l’étoile. Cela fait une énorme différence pour la science qui étudie les exoplanètes.

Les données spectrographiques peuvent révéler si oui ou non une étoile se déplace à cet endroit.

Des planètes qui en quelques jours « comptent » une année

Entre les données TESS et les données de HIRES et CARMENES, l’équipe a pu confirmer que deux exoplanètes étaient en orbite autour de HD 260655. De plus, avec les deux ensembles de données, l’équipe a pu compiler un profil complet des deux exoplanètes.

L’exoplanète intérieure, HD 260655 b, fait environ 1,2 fois la taille de la Terre et deux fois la masse de la Terre, et orbite autour de l’étoile tous les 2,8 jours. Le monde extérieur, HD 260655 c, fait 1,5 fois la taille et trois fois la masse de la Terre, et a une orbite de 5,7 jours.

À ces tailles et masses, leurs densités suggèrent que les deux exoplanètes sont probablement des mondes rocheux.

Malheureusement, même si l’étoile est plus froide et plus sombre que le Soleil, la proximité des planètes avec HD 260655 signifie que les mondes seraient trop chauds pour la vie telle que nous la connaissons. Le HD 260655 b a une température moyenne de 435 degrés Celsius, et le HD 260655 c est plus doux mais toujours brûlant de 284 degrés Celsius.