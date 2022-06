Activision enquête sur elle-même et ne trouve sans surprise aucune preuve de harcèlement systémique

Dans le contexte : Cela fait presque un an que les allégations de harcèlement au travail ont plongé Activision Blizzard dans un dédale de poursuites, d’enquêtes réglementaires et de demandes de démission du PDG Bobby Kotick. Le conseil d’administration de l’entreprise a formé un comité de responsabilité en milieu de travail pour enquêter sur les allégations.

Jeudi, le comité de responsabilité en milieu de travail d’Activision Blizzard a remis les résultats de son enquête interne à la Securities and Exchange Commission (SEC). L’enquête a conclu que l’entreprise n’était pas coupable d’actes répréhensibles et n’encourageait pas une « culture fratboy » de harcèlement, de discrimination ou de représailles. La découverte a déclenché une vague de sarcasmes sur les réseaux sociaux.

« Contrairement à de nombreuses allégations, le conseil d’administration et ses conseillers externes ont déterminé qu’il n’y avait aucune preuve suggérant que les cadres supérieurs d’Activision Blizzard aient jamais intentionnellement ignoré ou tenté de minimiser les cas de harcèlement sexiste qui se sont produits et ont été signalés », l’annexe 14A dépôt lit.

Après avoir mené une enquête approfondie sur moi-même, j’ai déterminé que les cookies se sont mangés. Les miettes trouvées sur mon visage et mes mains auraient pu provenir de n’importe quel nombre de substances ressemblant à des biscuits qui n’étaient en fait pas des biscuits. — ACO Runner pour les cadeaux. (@ACOrunner) 16 juin 2022

Le comité a admis qu’il y avait des cas avérés de harcèlement sexiste, mais n’a trouvé aucune preuve à l’appui de la conclusion selon laquelle la haute direction ou le conseil d’administration toléraient ou étaient même au courant du comportement. Le dossier décrivait également les mesures prises pour résoudre les problèmes existants, mais était constamment bombardé de diffamations des médias.

« Alors que le conseil d’administration et la direction ont mis en œuvre… des mesures pour continuer à améliorer le lieu de travail, il faut dire que la société a fait l’objet d’un déluge incessant de critiques médiatiques qui tentent de peindre l’ensemble de la société (et de nombreux employés innocents) avec la tache d’une très petite partie de notre population d’employés qui s’est livrée à un mauvais comportement et a été sanctionnée pour cela. »

Le dossier et l’enquête dont il est question ne mettront pas fin aux actions en justice en cours. Activision Blizzard a déjà réglé le procès EEOC pour 18 millions de dollars. Le département californien de l’emploi et du logement équitables a toujours un litige actif contre l’entreprise, mais s’est enlisé faute de faits. Il se dispute également les dépôts d’anciens employés et une enquête ouverte de la SEC.