Logitech Lift Review : Une souris pour garder votre main confortable

Vous passez probablement beaucoup de temps devant l’ordinateur et ne remarquez même pas que vous avez des claviers, des moniteurs et même votre main sur votre souris mal positionnés. Ces mauvaises habitudes peuvent vous apporter des problèmes plus graves à l’avenir. Aujourd’hui, nous vous proposons donc un examen de la Logitech Lift, une souris au design vertical qui vous permet de maintenir un confort continu.

Si vous essayez d’échapper à la douleur au poignet, consultez cette machine Logitech.

Le Logitech Lift, disponible aux alentours de 79,99 €, dans des coloris très accrocheurs et au style moderne, donne l’impression de serrer la main.

L’un des rares inconvénients de cette souris droite est qu’elle ne résiste pas à la transpiration des mains, car la moitié de la souris est en caoutchouc, elle agit donc comme un liant pour la graisse de la peau. Cependant, c’est quelque chose qui se nettoie facilement et Logitech a une page utile sur le nettoyage de vos périphériques.

Caractéristiques

Dimensions de la souris :

Hauteur : 71 mm

Largeur : 70 mm

Profondeur : 108 mm

Poids : 125 grammes

technologie des capteurs

Type de capteur : Logitech Advanced Optical Tracking

Gamme DPI : 400-4000 DPI (Entièrement réglable par incréments de 100 DPI)

Tambours

Type de batterie : 1x pile AA (incluse)

Autonomie de la batterie : jusqu’à 24 mois – l’autonomie de la batterie peut varier en fonction de l’utilisateur et des conditions d’utilisation

Prise en charge des types de lien

Récepteur USB Logi Bolt (inclus)

Technologie Bluetooth basse consommation

portée sans fil

Portée sans fil de 10 m. La portée peut varier en fonction de l’environnement d’exploitation et de la configuration de l’ordinateur

Récepteur USB Logi Bolt

Requis : port USB disponible

Windows 10, 11 ou version ultérieure

macOS 10.15 ou version ultérieure

Système d’exploitation Chrome

Linux

Dans la boite

Souris verticale ergonomique – Logitech Lift

Récepteur USB Logi Bolt

1 pile AA

Guide de démarrage rapide

À quoi ressemble le Logitech Lift ?

dessin et couleurs

Le Logitech Lift est l’un des frères MX Anywhere 3 de Logitech, il provient donc d’un stock solide. Le Lift est assez petit, ce qui le rend plus confortable pour les petites mains (Logitech a un viseur de taille de souris). Il est également disponible dans une gamme de couleurs, notamment le rose, le blanc et le noir. Il existe également un modèle spécifique pour les gauchers, bien qu’il n’existe qu’en blanc.

boutons

Cette souris a des boutons silencieux et fluides lorsque vous appuyez dessus, ce qui est parfait pour sa nature ergonomique. Il a les deux boutons communs à une souris, une « molette de défilement », un bouton que vous pouvez programmer pour faire ce que vous voulez, deux boutons de pouce préprogrammés comme avant et arrière, un bouton en dessous pour choisir la machine où vous voulez à utiliser, et enfin celui On/Off.





mouvements fluides

Comme il s’agit d’une souris verticale, c’est dans l’index et le pouce que vous trouverez les mouvements les plus concentrés, au lieu de tourner votre poignet à gauche et à droite, comme vous le feriez avec une souris normale. On dirait que vous peignez un tableau, votre tapis.

Il faudra probablement un certain temps pour s’habituer à ce type de souris car, comme elle est verticale, elle procure une sensation très différente de celle à laquelle vous êtes habitué. Mais après un certain temps, vous commencerez à vous sentir plus à l’aise et vous remarquerez que la fatigue de votre poignet disparaît.

Le Logitech Lift fonctionne mieux avec de petits mouvements subtils, et chaque petit mouvement du poignet se traduit immédiatement à l’écran. Par conséquent, il est déconseillé pour les jeux et autres activités qui nécessitent des mouvements brusques.

Logiciel pour améliorer votre expérience : Logi Options+

Le logiciel Logi Options+ possède une interface super accessible, ce qui permet de savoir facilement où cliquer pour personnaliser entièrement la souris à votre goût. Ce logiciel vous permet d’ajouter plus d’appareils à votre collection et de les personnaliser individuellement.

Dans chacun d’eux, vous pouvez définir une action pour chaque bouton. Ces actions incluent Coller, Augmenter le volume, Rétablir, Ouvrir une application, Ouvrir un dossier, entre autres disponibles.

De plus, vous pouvez ajouter des applications comme Google Chrome, par exemple, pour choisir des raccourcis souris qui s’activent lorsque vous les utilisez.

Ce logiciel dispose également d’une fonctionnalité appelée « Easy-Switch » qui vous permet de coupler jusqu’à 3 ordinateurs et de « sauter » entre eux à l’aide de la même souris.

C’est une application très bien faite et efficace, donc ce ne sera pas un problème d’adapter Lift à vos goûts personnels.

Globalement très positif pour le Logitech Lift

Logitech promet jusqu’à 2 ans d’autonomie sur une pile AA pour le Lift. Cette souris offre une connectivité Bluetooth et vous pouvez basculer entre trois ordinateurs ou tablettes différents.

Alors que les mains plus grandes ont plus de mal à s’habituer à l’ascenseur, le fait de déplacer votre bras autour du bureau pour contrôler votre ordinateur enlèvera beaucoup de douleur et de pression à votre poignet.

Alors ne vous faites pas regretter de ne pas avoir commencé à choisir le plus confortable plus tôt. De plus, il y a sûrement une couleur qui correspond au reste des éléments de votre configuration.

Ascenseur Logitech