Voici les premiers benchmarks de la prochaine puce M2 d’Apple

Quelque chose à attendre: même si la série de SoC M2 d’Apple n’offre pas de performances considérablement améliorées par rapport aux M1, ils seront probablement encore parmi les chipsets les plus efficaces trouvés dans les ordinateurs portables d’aujourd’hui – battant la plupart sinon tous leurs concurrents basés sur x86 dans ce département.

La semaine dernière, Apple a dévoilé son nouveau SoC M2, qui commencera à être livré dans le MacBook Air repensé et le MacBook Pro 13 pouces le mois prochain. Heureusement, nous n’avons pas à attendre aussi longtemps pour avoir un aperçu de leurs performances, car une personne ayant accès aux ordinateurs portables a exécuté GeekBench 5 sur eux.

En commençant par les résultats du processeur, le M2 a obtenu un score de 1 919 dans le test monothread et de 8 929 dans l’évaluation multithread. C’est une amélioration de 11% et 18%, respectivement, par rapport au M1 du MBP 13 pouces 2020.

Comme prévu, il n’y a pas de saut massif dans les performances du processeur. Le M2 utilise les mêmes microarchitectures « Avalanche » et « Blizzard » que l’A15 Bionic de la série iPhone 13. Ceux-ci ne présentent pas de gains IPC significatifs par rapport aux architectures de la génération précédente, mais s’appuient plutôt sur des caches plus grands, une mémoire LPDDR5 plus rapide et des fréquences d’horloge plus élevées grâce au nœud de processus N5P de TSMC.

Cependant, les résultats du GPU semblent plus prometteurs. Dans le benchmark GeekBench 5 Metal API, le M2 a marqué 30 627, soit 43% de plus que le M1 équipé de huit cœurs GPU. On ne sait pas si le M2 testé ici est la variante GPU à huit cœurs ou celle à 10 cœurs, bien que mon argent soit sur ce dernier compte tenu de l’énorme différence de performances.

Il convient de noter que GeekBench n’est pas la meilleure référence pour évaluer les performances dans le monde réel. Vous pouvez consulter notre examen du M1 Pro pour voir à quel point il fonctionne dans une variété d’applications et même de jeux.