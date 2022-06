Frigato : Shadows of the Caribbean, à la conquête des mers chaudes

Le piratage est de retour, ou du moins c’est ce qui a été annoncé lorsque Ultimate Games a révélé le développement de Frigato : Shadows of the Caribbean.

Les mers des Caraïbes sont à nouveau le théâtre d’un jeu de stratégie tactique sur les pirates et le butin. Viens rencontrer.

Et l’éditeur Ultimate Games a récemment révélé le développement, entre les mains des studios indépendants polonais Mercat Games, de Frigato : Shadows of the Caribbean.

C’est un jeu dont le nom ne laisse aucun doute quant au thème, se déroulant dans les mers des Caraïbes aux années dorées de la piraterie et du pillage.

Selon Ultimate Games, Frigato: Shadows of the Caribbean est un jeu d’infiltration tactique en temps réel, c’est-à-dire un jeu de stratégie tactique en temps réel axé sur le gameplay furtif qui transportera les joueurs dans les Caraïbes pirates.

Frigato: Shadows of the Caribbean est, comme je l’ai mentionné ci-dessus, un jeu de stratégie tactique en temps réel, axé sur le gameplay solo. Avec une perspective isométrique, les joueurs contrôleront un équipage de pirates coriaces et endurcis à travers les mers des Caraïbes et surmonteront des défis et des missions divers et exigeants.

Selon Mercat Games, afin de se venger de Frigato, les joueurs devront avoir une bonne capacité à planifier leurs actions, car le jeu nécessite de bonnes compétences tactiques pour réussir les missions auxquelles ils seront confrontés.

Selon ce que l’on sait, au fil du jeu et de l’obtention de résultats dans leurs incursions, les joueurs gagneront en notoriété au sein de la société locale, pouvant éventuellement devenir pirates et gentlemen en même temps.

Cependant, ils peuvent s’engager sur d’autres chemins et devenir la véritable Terreur des Caraïbes. Tout dépendra de la manière dont chaque joueur appréhendera le jeu et les différentes missions. Ceci, car selon Mercat Games, Frigato : Shadows of the Caribbean présentera aux joueurs de multiples façons de faire évoluer individuellement leur personnage, à travers divers objectifs personnels.

Il y a aussi plusieurs quêtes secondaires et secrets locaux qui attendent d’être révélés.

« Dans Frigato, nous combinons certains des éléments les plus classiques des aventures de pirates, avec les légendes les plus sombres de la piraterie et beaucoup d’humour dans un seul jeu. Le jeu fait référence à l’âge d’or de la piraterie, entre les XVIIe et XVIIIe siècles. En termes de gameplay, Frigato devrait plaire aux joueurs qui apprécient des titres tels que Shadow Tactics, Desperados, Commandos, War Mongrels ou Partisans 1941», déclare Jakub Brzeziński, concepteur de jeux chez Mercat Games.

Frigato : Shadows of the Caribbean est toujours en développement et devrait sortir en 2023 sur PC, Xbox One, Xbox Series X et Nintendo Switch.