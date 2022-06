Airbus A321xlr (xtra Long Range) Avec Super Autonomie Vole Déjà

L’A321XLR élargit encore l’offre d’avions monocouloirs, en tant que prochaine étape évolutive d’Airbus vers l’A321neo.

Le premier Airbus A321XLR (Xtra Long Range) a effectué son premier vol avec succès. L’avion MSN 11000 a décollé de l’aéroport de Hambourg-Finkenwerder à 11h05 CEST (22h05 PT) pour un vol d’essai qui a duré environ 4 heures et 35 minutes. Découvrez plus de nouvelles.

A321XLR offre une autonomie de 8700km

L’A321XLR représente une étape révolutionnaire au sein de la famille d’avions monocouloirs A320neo. Un avion à fuselage étroit ou avion monocouloir est un avion commercial disposé le long d’un couloir unique, permettant jusqu’à 6 sièges côte à côte dans une cabine de moins de 4 mètres (13 pieds) de large.

Ce nouvel avion répond à un ensemble d’exigences du marché pour un avion avec une plus grande autonomie et une plus grande charge utile, créant plus de valeur pour les compagnies aériennes en permettant des services économiquement viables sur des routes plus longues que tout autre modèle.

Le nouveau modèle monocouloir A321XLR offre une autonomie allant jusqu’à 4 7000 nm (8 700 km), avec une réduction de 30 % de la consommation de carburant par siège par rapport aux avions de la génération précédente, ainsi qu’une réduction des émissions de NOX et du bruit.

Fin mai 2022, la famille A320neo avait reçu plus de 8 000 commandes de 130 clients dans le monde. L’A321XLR a déjà accumulé 500 commandes de 20 clients.