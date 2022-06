Les équipes pourraient inclure des jeux très bientôt

Teams est l’un des outils de collaboration en ligne les plus utilisés dans les organisations. De son côté, Microsoft le met constamment à jour avec de nouvelles fonctionnalités pour fidéliser les clients existants et en attirer de nouveaux. La semaine dernière est venue la suppression du bruit de fond pour Teams sur macOS. Il y a quelques jours, nous avons appris que Teams propose désormais également des améliorations de la qualité de la voix grâce à l’intelligence artificielle.

Maintenant, un rapport affirme que Microsoft cherche à intégrer l’une des fonctionnalités les plus nécessaires dans son application de collaboration, et c’est… le jeu. Vous avez bien lu. Microsoft veut offrir des distractions dans l’application de productivité par excellence.

Les équipes travaillent sur l’inclusion de jeux

Citant des sources anonymes familières avec le sujet, The Verge rapporte que Microsoft travaille à apporter des jeux occasionnels aux équipes. Parmi eux se trouvent des titres comme Wordament, Solitaire et Connect 4. Ils semblent être des jeux simples conçus pour divertir juste le temps entre les réunions ou à des moments très spécifiques.

Bien que Microsoft n’ait pas confirmé que cette intégration avec son offre de jeux occasionnels sera mise en ligne publiquement, l’idée derrière cette décision est de permettre aux gens de jouer les uns contre les autres lors de réunions. C’est probablement un moyen de faire une pause dans le flux de travail habituel et de permettre aux employés de s’engager les uns avec les autres dans des environnements plus détendus.

De nombreux lieux de travail et équipes proposent un certain type d’activités récréatives – y compris des jeux occasionnels – à cette fin, mais celles-ci sont devenues difficiles à gérer dans les conditions de travail hybrides d’aujourd’hui. Les jeux occasionnels dans Teams pourraient être la réponse de Microsoft à ce problème. Nous verrons quand ils arriveront et ce qu’ils feront pour s’assurer que l’intégration est adéquate sans détruire complètement la productivité avec les jeux.