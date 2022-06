Facebook révolutionne son algorithme pour concurrencer sérieusement TikTok

Voici le plan : au lieu de donner la priorité aux publications des comptes que les gens suivent, le flux principal de Facebook commencera à recommander massivement les publications, peu importe qui les publie, ainsi que plus de nouvelles.

De la compétition avec Snapchat sont nés les Stories. De celui avec TikTok i Reel. Et qu’en est-il des nouvelles fonctionnalités de WhatsApp tirées de Telegram ? Au fil du temps, Facebook/Meta a démontré sa capacité à copier les atouts de ses principaux concurrents pour suivre les goûts des utilisateurs. Pourtant, ce qui a été fait jusqu’à présent ne semble plus suffisant, notamment pour Facebook. Bien sûr, la plate-forme a toujours des milliards de dollars par trimestre et compte 2,94 milliards d’utilisateurs mensuels, mais certaines fissures sont évidentes. Début 2022, la plateforme de Mark Zuckerberg a brûlé 250 milliards de dollars de sa capitalisation boursière en bourse, en raison d’une baisse des bénéfices au quatrième trimestre 2021 et de la perte d’environ un million d’utilisateurs.

À ce jour, TikTok reste le réseau social le plus populaire. Selon Sensor Tower, la plateforme détenue par la société privée chinoise ByteDance a été téléchargée 3,6 milliards de fois l’an dernier. Un nombre de téléchargements 20% et 21% plus élevé que Facebook et Instagram. Ce n’est pas tout : au cours des trois premiers mois de 2022, les utilisateurs d’iPhone ont passé en moyenne 78 % de temps en plus sur TikTok par rapport à Facebook.

Après le changement de nom de « News Feed » en simple « Feed » et l’introduction des Facebook Reels, le premier réseau social de Zuckerberg s’apprête à révolutionner son algorithme pour ressembler encore plus à TikTok et augmenter son trafic. C’est ce qui ressort d’une note interne envoyée fin avril par Tom Alison, le cadre de Meta en charge de Facebook. Voici le plan : au lieu de donner la priorité aux publications des comptes que les gens suivent, le flux principal de Facebook commencera à recommander massivement les publications, peu importe qui les publie. Il prévoit également de fusionner Messenger et Facebook en une seule application. Bref, comme sur TikTok. L’objectif est de reprendre la réinterprétation de ces fonctionnalités faites sur Instagram et de l’amener sur Facebook, afin d’attirer les utilisateurs plus jeunes et d’inverser la croissance stagnante.

Sur la base du reportage minutieux d’Alex Heath sur The Verge, Mark Zuckerberg vise à construire le « moteur de la découverte », le concept clé de Meta. Heath a pu parler directement à Alison de l’avenir de Facebook. La comparaison a révélé que l’entreprise a mis du temps à voir la menace concurrentielle de TikTok, en partie à cause de la croissance initiale de Facebook et d’Instagram due aux publicités. Mais désormais, Meta voit la plateforme chinoise comme un concurrent intrusif, c’est pourquoi elle souhaite reprendre certaines fonctionnalités, comme la centralité de la messagerie privée et du visionnage de vidéos.

L’application Facebook deviendra alors un mélange d’histoires et de bobines en haut de l’interface, suivies des publications recommandées par le moteur de découverte sur Facebook et Instagram. Ce sera une expérience plus visuelle et riche en vidéos avec des suggestions et des messages plus immédiats à vos amis. Pour rendre cette fonctionnalité encore plus centrale, Facebook travaille à positionner Messenger en haut à droite de l’écran, annulant la décision peu appréciée de séparer les deux applications il y a huit ans.

Instagram a déjà une longueur d’avance sur Facebook en montrant Reel à partir de comptes non suivis ou de ce que Meta appelle des sources « non connectées ». À l’heure actuelle, environ 11 % du contenu du flux Facebook principal n’est pas connecté. C’est peu, car les publications continuent de gagner en visibilité en fonction des partages d’amis et non de l’IA algorithmique.

Sur la base des conversations de Heath avec Alison, il est clair que Meta a réalisé que pour vraiment rivaliser avec TikTok, elle doit reproduire son expérience magique de la page principale « Pour vous ». Cela signifie éliminer le besoin de suivre un compte pour voir des vidéos intéressantes et augmenter le potentiel viral d’un contenu sans avoir nécessairement besoin d’avoir un large public. C’est ce qui rend TikTok populaire.

« Les histoires sont vraiment la façon la plus populaire d’interagir avec leurs amis », déclare Alison, faisant référence au format que Facebook et Instagram ont pris le relais de Snapchat. La combinaison des histoires, des messages privés et de la bobine ramènera Facebook à sa mission principale : garder les amis et la famille en contact. Alison a chargé ses équipes d’encourager les utilisateurs à s’envoyer des messages sur les bobines vues sur Facebook plutôt que de les envoyer via des applications tierces. « Ce que nous constatons vraiment, c’est que les gens veulent se connecter via le contenu », a déclaré l’exécutif de Meta. Par conséquent, Facebook essaiera d’apporter un meilleur contenu qui satisfait vraiment les intérêts de l’utilisateur individuel et de simplifier le partage, la discussion et l’interaction au sein de l’application.

« Moteur de découverte », « retour aux origines de Facebook », « connecter les gens avec du contenu ». Une série de concepts que vise Mark Zuckerberg pour convaincre les investisseurs de continuer à financer sa vision concomitante du métaverse et de la réalité virtuelle (VR) sur les réseaux sociaux. Alison les considère comme des étapes fondamentales pour faire évoluer Facebook avec son temps avant qu’il ne soit trop tard. Aussi parce que ses utilisateurs vieillissent considérablement, il faut donc inverser la tendance.

Cependant, tous les salariés ne semblent pas convaincus de la nouvelle voie empruntée. Ils se demandent comment un endroit pour des vidéos aléatoires fournies par l’IA correspond à la mission originale de Facebook impliquant des photos d’enfants et des mises à jour de vacances. « Je pense qu’il y a un risque réel dans cette approche, car nous perdons de vue notre différenciation fondamentale (le graphe social et le choix humain) au profit d’intérêts et de tendances à court terme », a écrit un employé de Facebook dans une réponse interne à la note d’Alison. . Selon un chef de produit, ressembler à TikTok pourrait faire comprendre aux utilisateurs qu’ils ne passent pas un temps de qualité, ce qui nuit à la croissance à long terme.

Cependant, les utilisateurs de Facebook ont ​​changé. Lors du dernier appel aux résultats de Meta, Zuckerberg a déclaré que la moitié du temps que les gens passent sur Facebook est en vidéo. Dans sa note, Alison écrit que les gens « ouvrent souvent notre application sans intention explicite » mais « investir dans notre moteur de découverte améliorera la capacité des gens à se connecter ».

Au sein de Facebook, les équipes d’Alison travaillent sur un projet au nom de code « Mr. T », qui permet aux utilisateurs d’accéder à une version chronologique de leur Feed triée par groupes, pages et amis qu’ils suivent. Cependant, la poussée du moteur de découverte mettra plus de pression sur les décisions que Meta prendra pour amplifier certains messages que d’autres.

Quant aux groupes, ils resteront une partie importante de Facebook. À cet égard, les équipes de direction travaillent sur une refonte qui déplace les groupes, ou ce que les employés appellent désormais en interne « Communauté », vers un panneau accessible à gauche du flux, similaire à Discord, une plate-forme où les utilisateurs peuvent communiquer avec des appels vocaux. , appels vidéo, messages texte et fichiers dans des chats privés ou des appels « serveur » courants.

Créer des doutes est l’influence encore plus massive de l’algorithme sur le contenu. Algorithme qui, dans le passé, a influencé l’assaut des partisans de Trump sur le Capitole en 2021, a diffusé de fausses nouvelles et n’a pas été en mesure de reconnaître le contenu de la propagande. Pour cette raison, la volonté de Facebook de ressembler davantage à TikTok est une mise en accusation de ce qu’était le fil d’actualité, selon Eli Pariser, auteur de The Filter Bubble maintenant engagé dans une initiative visant à créer des médias sociaux sans but lucratif. Pariser soutient que le fil d’actualité n’a pas été un endroit sûr pour partager sa vie. « Personnes [ora] ils ont compris cela et ont déplacé ces conversations vers des endroits où ils se sentent plus à l’aise « , comme la messagerie privée, explique-t-il.