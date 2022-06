GlobalFoundries et STMicroelectronics sont en pourparlers pour construire une usine de puces en France

Dans le contexte : Au cours des deux dernières années, la pénurie de puces a été une épine dans le pied de nombreuses entreprises opérant dans les secteurs de la technologie et de l’automobile. Il n’existe pas de solution simple au problème, mais les fabricants de puces explorent actuellement toutes les options pour diversifier leur chaîne d’approvisionnement et augmenter leur capacité. L’UE semble de plus en plus attrayante en tant que centre de fabrication grâce à ses efforts pour rajeunir l’industrie des semi-conducteurs dans la région et réduire sa dépendance aux importations de puces.

Intel, TSMC et Samsung injectent des milliards dans des projets d’expansion ambitieux. Ils prévoient de construire des usines dans plusieurs régions pour créer une chaîne d’approvisionnement mondiale plus résiliente pour les semi-conducteurs avancés, et leurs yeux sont rivés sur les États-Unis, le Japon et l’UE. Des entreprises comme Foxconn et le géant minier Vedanta envisagent également l’Inde, mais ces ambitions reposent beaucoup plus sur les subventions gouvernementales.

Selon un rapport Bloomberg, l’intérêt pour l’UE en tant que site de fabrication de semi-conducteurs augmente parmi les fabricants de puces. Par exemple, GlobalFoundries et STMicroelectronics seraient en pourparlers pour construire une fab quelque part en France.

Les deux sociétés espèrent puiser dans le fonds proposé par l’UE de 43 milliards d’euros (44,8 milliards de dollars) pour l’initiative Chips for Europe, qui permettra aux gouvernements d’encourager la recherche et le développement de semi-conducteurs ainsi que la fabrication en volume dans la région. Et bien qu’une décision finale n’ait pas été prise quant à la construction ou non de la nouvelle usine de puces, l’accès à des subventions améliorerait considérablement ses chances de se concrétiser.

Si GlobalFoundries et STMicroelectronics décident de construire une fonderie en France, elle ne fabriquera probablement pas de puces de pointe. Les deux sociétés se concentrent sur la production de puces spécialisées comme les microcontrôleurs, les capteurs, la mémoire flash et les dispositifs MEMS. En avril dernier, les deux fabricants de puces ont annoncé un partenariat pour développer la prochaine génération de technologie FD-SOI destinée aux applications automobiles, industrielles et 5G/6G.

Pendant ce temps, Intel a obtenu des subventions de 6,8 milliards d’euros (7,1 milliards de dollars) pour construire une usine en Allemagne qui produira des puces sur des nœuds de processus inférieurs à 3 nm comme Intel 20A et Intel 18A. Des fabricants de puces moins connus comme Will Electronic SA construisent également une capacité supplémentaire pour les produits DRAM et NAND conçus par Goodram.