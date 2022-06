Tesla est le véhicule autonome qui a le plus d’accidents

Pour avoir le record du nombre d’accidents, c’est Tesla, avec 273 rapports, suivi de Honda, qui en compte 90. La plupart des accidents signalés se sont produits en Californie, avec un nombre égal à 125.

Entre juillet 2021 et mai 2022, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a recueilli 392 rapports d’accidents sur des routes accessibles au public impliquant des technologies avancées d’aide à la conduite. Autrement dit, des véhicules sans conducteur. Le bilan fait état de six morts et cinq blessés graves.

Pour avoir le record du nombre d’accidents, c’est Tesla, avec 273 rapports, suivi de Honda, qui en compte 90. La plupart des accidents signalés se sont produits en Californie, avec un nombre égal à 125. Suivi par la Floride et le Texas avec 33 accidents et enfin New York avec 30. Autre donnée encore : 116 des voitures signalées sont entrées en collision avec un autre véhicule, tandis qu’au moins quatre impliquaient un « usager de la route vulnérable ». Au total, les voitures citées dans le rapport de la NHTSA ont heurté un cycliste, trois piétons, 20 poteaux ou arbres et 10 animaux.

Ces données sont fournies par les constructeurs automobiles eux-mêmes, qui sont tenus de signaler chaque fois qu’un ADAS est utilisé dans les 30 secondes suivant un accident. ADAS fait référence à la technologie des véhicules assistés et autonomes, selon le niveau. L’administrateur de la NHTSA, Steven Cliff, a déclaré que le rapport avait été publié dans le but d’accroître la transparence et la responsabilité. « Les nouvelles technologies automobiles ont le potentiel d’aider à prévenir les accidents, à réduire leur gravité et à sauver des vies », a déclaré Cliff. « Au fur et à mesure que nous collectons plus de données, la NHTSA sera en mesure de mieux identifier les risques ou tendances émergents et d’en savoir plus sur les performances de ces derniers. technologies dans le monde réel. »

Comme le rapporte Gizmodo, le fait que Tesla ait enregistré le plus grand nombre d’accidents ne signifie pas que ses technologies sont les moins sécurisées de l’industrie. En termes simples, les véhicules de la société d’Elon Musk sont plus populaires que ceux de la concurrence. La NHTSA a également déclaré que certains constructeurs automobiles dotés de capacités télématiques sont mieux équipés que d’autres pour partager les données sur les accidents.

Néanmoins, la situation n’est pas bonne pour Tesla. Depuis des années, l’entreprise met l’accent sur la technologie ADAS en tant que partie intégrante de sa vision à long terme. Musk lui-même a récemment réitéré cette croyance dans une interview publiée par Kilowatts sur YouTube. Un optimisme qui a conduit Tesla à être valorisé à plus d’un billion de dollars début 2022. Un chiffre exorbitant pour un constructeur automobile.

Cependant, des rapports récents risquent non seulement de ternir l’image de l’entreprise, mais aussi de jeter ces véhicules sous un mauvais jour aux yeux du public. Selon une enquête réalisée en 2021 par Morning Consult, 47% des résidents américains ont déclaré qu’ils trouvaient les voitures avec chauffeur plus sûres que les voitures autonomes. En 2022, la situation ne s’est pas améliorée : selon une enquête Pew Research, 63 % des adultes américains interrogés ont déclaré qu’ils ne voudraient pas conduire dans une voiture sans conducteur si on leur en donnait la possibilité. 44% pensent que l’idée d’une voiture sans conducteur généralisée est une très mauvaise chose pour la société. Seuls 26 % étaient favorables. Les conclusions du rapport de la NHTSA pourraient augmenter ces pourcentages et diaboliser davantage les véhicules autonomes dans la société.