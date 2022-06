Imprimante 3D LONGER LK5 Pro – stabilité et qualité d’impression accrues

Les créations 3D sont de plus en plus accessibles à exécuter, en grande partie grâce au prix auquel les imprimantes sont actuellement disponibles sur le marché. Outre le prix de plus en plus bas, la qualité du produit final est surprenante.

L’imprimante 3D LONGER LK5 PRO a une structure en triangle qui garantit une plus grande stabilité et qualité d’impression.

Longer 3D est une société fondée en 2014 par des scientifiques et chercheurs du Plan Mille Talents et du MIT, avec plusieurs brevets déposés et approuvés et différents produits dédiés à l’impression 3D, avec des imprimantes et divers accessoires associés.

L’imprimante 3D LONGER LK5 Pro

L’imprimante 3D LONGER LK5 Pro a une base d’impression carrée de 300 x 300 mm et une hauteur de 400 mm, ce qui représente une grande zone d’impression.

La structure du 3D LONGER LK5 Pro est distinctive, avec une forme de triangle. Cela offrira une plus grande stabilité au moment de l’impression et, par conséquent, une meilleure qualité d’impression.

Il dispose d’un écran tactile pour contrôler la machine et est également compatible avec les différents systèmes d’exploitation et logiciels de modélisation 3D.

Il utilise les mêmes matériaux de filament courants pour créer des objets 3D et garantit une épaisseur de couche de 0,1 à 0,4 mm, avec une vitesse d’impression allant jusqu’à 120 mm/s. La température de la buse monte jusqu’à 250º et a un diamètre de 0,4 mm.

spécifications principales

PLUS LONGUE LK5 Pro FDM technologie d’impression MDF 3D zone d’impression 300x300x400mm Température 190-250℃ diamètre de la pointe 0,4 mm détecteur de filament Ouais résumé d’impression Ouais vitesse d’impression ≦180mm/s Logiciel Cura, Reptier-Hôte Lien carte microSD/USB Lester 13,5 kg taille de l’imprimante 580 x 540 x 663 mm

L’imprimante 3D LONGER LK5 Pro est disponible pour 299,99 $ (environ 289 €), en utilisant le code de réduction LK5PRO 30 $ pour une remise de 30 $.

PLUS LONGUE LK5 PRO