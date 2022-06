GlobalFoundries et STMicroelectronics vont construire une usine de puces en France

Comme nous l’avons déjà mentionné à plusieurs reprises ici, la pénurie de puces promue principalement par la pandémie de COVID-19, a été l’une des principales raisons pour lesquelles les gens en général ont compris l’importance que ce secteur a dans la plupart des équipements technologiques dans le monde.

Ainsi, l’augmentation de la production de ces composants a été l’un des principaux objectifs de l’industrie. Ainsi, des informations récentes indiquent que les sociétés GlobalFoundries et STMicroelectronics s’associent pour construire une usine de puces en France.

Une nouvelle usine de puces pourrait arriver en France

Selon les derniers rapports du monde de l’industrie, le nord-américain GlobalFoundries et le franco-italien STMicroelectronics sont en pourparlers avec le gouvernement français dans le but de construire conjointement une usine de puces dans le pays européen. L’idée est d’obtenir des financements du gouvernement du pays afin que les deux entreprises puissent également se placer dans la course à la fabrication de composants sur le sol européen, en vue de croître pour devenir une future puissance de production.

En février de cette année, nous avons signalé que l’Union européenne prévoyait d’investir 11 milliards d’euros dans l’industrie des semi-conducteurs, par le biais de son projet EU Chips Act, qui prévoit que le continent sera en mesure de produire 20 % des puces mondiales d’ici l’année. à partir de 2030.

Selon un porte-parole de GlobalFoundries :

[A empresa] s’engage à travailler avec nos clients, partenaires et gouvernements pour aider à résoudre la pénurie mondiale de puces en tirant parti de nouveaux modèles de partenariats économiques qui incluent des co-investissements pour augmenter notre capacité de fabrication mondiale. S’il y a plus d’informations à partager, nous le ferons au moment opportun.

À son tour, STMicroelectronics dit ne pas commenter la spéculation, mais ajoute que la société « sera l’un des principaux contributeurs à l’augmentation du volume de production de semi-conducteurs en Europe et également à l’indépendance du réseau d’approvisionnement de toutes les industries européennes« .

Certaines sources proches des négociations ont affirmé que l’usine française « pourra se concentrer sur la production de puces économes en énergie avec des processus de fabrication avancés« .

