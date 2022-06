Les graphiques AMD Radeon RX 7000 pourraient arriver entre octobre et novembre

Le moment approche à grands pas où nous découvrirons les nouvelles cartes graphiques des fabricants Nvidia, AMD et maintenant aussi Intel. Le premier lancera sa gamme GeForce RTX 40, à partir du second on attend les Radeon RX 7000 et Intel apportera le premier Arc Alchemist.

Et selon les dernières informations, AMD pourra lancer sa nouvelle gamme de GPU entre les mois d’octobre et novembre de cette année.

AMD Radeon RX 7000 pourrait arriver entre octobre et novembre

La seconde moitié de cette année 2022 devrait être assez mouvementée et riche en ce qui concerne le lancement des nouvelles sociétés de cartes graphiques. Et bien qu’aucun des fabricants n’ait encore officiellement révélé de date précise, il existe déjà plusieurs fuites qui permettent de savoir quand les GPU de nouvelle génération pourraient être sur les étagères des magasins.

Récemment, le populaire leaker Greymon 55 a déclaré sur son compte Twitter que les prochaines cartes graphiques AMD Radeon RX 7000 arriveront entre les mois d’octobre et novembre de cette année.

Suite au tweet, le leaker ajoute qu’il s’agit bien de ces GPU, avec l’architecture RDNA 3 d’AMD. À son tour, on estime que la prochaine génération de processeurs Ryzen 7000 de la société de Lisa Su arrivera également par celle-ci, à savoir entre octobre et décembre 2022.

Nvidia devrait également lancer ses nouvelles cartes graphiques GeForce RTX 40 dans les prochains mois, ainsi que les Intel Arc, les premiers GPU de la marque californienne. La société de Pat Gelsinger devrait également lancer sa gamme de processeurs de 13e génération, le Raptor Lake, qui, bien qu’il n’y ait pas de date officielle, les rumeurs indiquent que l’arrivée aura lieu entre septembre et octobre.