C’est ce qui fait une bonne bouilloire : design, technologie, consommation électrique

Ma propre bouilloire est cassée. Il a duré huit ans. Il coûtait moins de 40 euros à l’époque, soit 5 euros par an. Avec 3-4 pots de thé par jour, je reçois moins de 0,3 centimes de frais d’acquisition par chauffage.

Puis récemment découverte dans la cuisine d’un ami : une nouvelle bouilloire design aux fonctions particulières. Ils font le tour. Alors que d’autres, comme moi par le passé, s’en tiennent au modèle relativement proche de la caisse du magasin d’électronique et surtout pas cher. Alors la question : qu’est-ce qui compte vraiment ?

Parce qu’il y a encore des facteurs qui peuvent difficilement être mesurés en argent : d’innombrables fois, par exemple, j’ai cuit ma main à la vapeur avec ma vieille bouilloire. La conception était si mal pensée que la vapeur chaude coulait inévitablement vers la poignée lors du versement. à chaque fois

Dans cet article, je vais vous montrer les compromis que j’ai faits lors de l’achat de la bouilloire. Jusqu’à présent, je l’attends avec impatience tous les jours.

Le bec de la bouilloire conduit la vapeur d’eau

J’ai déjà décrit ma souffrance : ma vieille bouilloire est peut-être galbée, notamment au niveau de la position de la poignée et du bec. Mais lors du versement, la vapeur chaude ne doit pas entrer dans votre main. Les bons designers le savent : la forme suit la fonction.

Aucune chance que la vapeur d’eau chaude atteigne la main qui tient (Image : Peter Giesecke)

Ma nouvelle bouilloire a une poignée suffisamment grande pour que je puisse la saisir plus bas. J’ai toujours une prise ferme sur le poids et je peux verser confortablement. La vapeur d’eau chaude continue de monter. Mais ma main est ailleurs.

De plus, le bec de ma bouilloire a un couvercle qui ne s’ouvre que légèrement lors du versement et retient donc un peu la vapeur.

Niveau d’eau sur la bouilloire facile à lire

J’étais également ennuyé par l’indicateur de niveau d’eau sur ma vieille bouilloire. C’était une petite fenêtre dans le boîtier en acier inoxydable à travers laquelle je pouvais voir le niveau d’eau. Du moins au départ.

M’a causé des problèmes : Indicateur de niveau d’eau sous la poignée : difficile à lire et impossible à nettoyer (Image : Peter Giesecke)

Pour ne pas désavantager les gauchers ou les droitiers, les concepteurs n’ont pas positionné l’indicateur de niveau d’eau de part et d’autre, mais en dessous de la poignée. Cependant, comme il était couvert, je devais plier légèrement les genoux pour pouvoir voir le niveau de l’eau.

De plus, la fenêtre ne pointait pas vers l’intérieur de la bouilloire, mais uniquement vers un tube dans lequel l’eau était tout aussi haute (principe des tubes communicants). Le seul problème était que la fenêtre devenait trouble avec le temps et je ne pouvais pas nettoyer le tube.

Ma nouvelle bouilloire a une fenêtre des deux côtés qui donne une vue sur l’intérieur et est facile à nettoyer à l’intérieur comme à l’extérieur.

C’est mieux ainsi : indicateurs de niveau d’eau des deux côtés, faciles à lire à contre-jour (Image : Peter Giesecke)

L’indicateur de niveau d’eau est traditionnellement à l’intérieur. Ouvrez le couvercle, laissez couler l’eau et regardez les divisions sur le mur intérieur. Cependant, l’échelle de mesure s’estompait souvent avec le temps et n’était plus facile à lire. Bravo, cela aurait fonctionné pour moi aussi.

Ne gaspillez pas d’énergie avec la bouilloire

Un autre problème vient d’un indicateur de niveau d’eau qui ne fonctionne pas : je mets souvent trop d’eau de peur de ne pas chauffer assez d’eau. Mais lorsque je chauffe de l’eau dont je n’ai pas besoin, la chaleur est finalement transférée à l’air de la pièce. Je chauffe ensuite ma cuisine avec la bouilloire. Je ne le remarque pas au nombre de degrés, mais je le remarque sur la facture d’électricité à la fin de l’année.

Vous devez également faire attention à la quantité de remplissage correcte si vous tenez compte d’une autre astuce d’économie d’énergie : lors de la cuisson, faites chauffer l’eau dans la bouilloire et non sur la table de cuisson.

Les bouilloires avec sélection de température sont idéales pour les buveurs de thé (Image : Graef)

Attention aux buveurs de thé : si vous chauffez souvent de l’eau pour une seule tasse, recherchez une bouilloire d’une petite capacité minimale de 250-300 ml. Pour de nombreux modèles, c’est déjà 500 ml.

Si vous n’avez pas besoin d’eau à 100 degrés, mais plutôt à 70-80 degrés pour certains types de thé, mieux vaut choisir une bouilloire avec sélection de température ou une théière comme la WMF Lono.

De combien de watts une bouilloire a-t-elle besoin ?

La vitesse à laquelle l’eau bout dépend de la puissance. Les bouilloires ont généralement une puissance comprise entre 500 et 3 000 watts. Pour les plus gros modèles d’une contenance de 1,5 à 2 litres, celle-ci se situe souvent entre 2 200 et 3 000 watts.

Une puissance plus élevée ne signifie pas une consommation d’énergie plus élevée, juste un chauffage plus rapide. En fin de compte, la même quantité d’énergie est pompée dans l’eau, juste en moins de temps.

Une bouilloire de 3 000 watts prend environ 2 minutes pour chauffer 1 litre d’eau de la température ambiante à 100 degrés. Une bouilloire de 1 500 watts dure déjà 4 à 5 minutes, un appareil de 500 watts même 10 à 12 minutes.

Environ 0,1 kWh est utilisé, pour lequel un peu plus de 4 centimes figurent actuellement sur la facture d’électricité. Les bouilloires avec plus de watts consomment un peu moins d’énergie. Vous pouvez donc atteindre la bouilloire de 2 000 watts et plus sans mauvaise conscience écologique.

Les informations sur la consommation électrique se réfèrent à un litre d’eau. Avec de plus petites quantités, la consommation d’énergie relative augmente. Ainsi, chauffer un demi-litre d’eau deux fois consomme plus d’énergie que chauffer un litre entier une fois.

Je n’ai pas fait attention à la puissance lors de mon choix, mais j’ai choisi un modèle qui fonctionne rapidement et silencieusement.

Une bouilloire avec un serpentin chauffant exposé est plus économe en énergie qu’une bouilloire avec un fond fermé (bien qu’elle soit également plus difficile à nettoyer).

Une bouilloire en plastique est plus économe en énergie que celles en acier inoxydable ou en verre car elles évacuent la chaleur plus rapidement.

Seules quelques bouilloires portent le label écologique Ange bleu. Ensuite, vous pouvez compter sur son efficacité. Cependant, ce label n’est pas attribué automatiquement, mais doit être demandé par les fabricants. Par conséquent, tous ces appareils économes en énergie ne le portent pas.

Quelles bouilloires sont faciles à nettoyer

Un beau design devient souvent un problème lors du nettoyage de la bouilloire. Le verre peut vite devenir inesthétique. Les formes incurvées empêchent l’accès aux endroits sales à l’intérieur.

Au lieu d’essuyer régulièrement la bouilloire, vous devez alors utiliser du vinaigre, du bicarbonate de soude ou d’autres agents qui dissolvent chimiquement ce qui s’est déposé au fil du temps.

Si l’intérieur de la bouilloire n’est pas librement accessible, des produits chimiques doivent être utilisés pour le nettoyage (Image : Peter Giesecke)

Les bouilloires avec un serpentin chauffant exposé (comme un thermoplongeur intégré) sont également difficiles à nettoyer et ne peuvent être nettoyées qu’avec des outils. D’autre part, cette conception entraîne une consommation d’énergie légèrement inférieure.

C’est pourquoi j’ai opté pour une bouilloire de forme cylindrique et qui n’est pas en verre ou en acier inoxydable, mais en plastique de haute qualité. De plus, il possède une plaque de base en acier inoxydable qui recouvre l’élément chauffant. Et je peux retirer le couvercle au lieu de simplement l’ouvrir.

Conclusion : bouilloire mieux pratique que belle

Des fabricants tels que AEG, Bosch, KitchenAid, Krups, Severin, Siemens ou WMF annoncent souvent leurs bouilloires avec la puissance en watts. Les comparaisons sur Internet visent souvent cela. Il existe d’autres critères qui deviennent importants dans la vie de tous les jours : les fonctions qui sont déterminées par le design et la consommation électrique.

Les critères vraiment importants lors de l’achat d’une bouilloire :

grande prise

indicateur de niveau d’eau visible

chauffage rapide et silencieux

forme cylindrique avec couvercle amovible

Je n’ai pas choisi de température car je bois du thé noir, mais pas vert.

Peu importe le modèle que j’ai choisi. Il y a tellement de bouilloires à vendre qui correspondent à mes critères.

Juste pour que vous compreniez de quoi je parlais réellement : il s’est avéré que c’était le Krups BW 2448. J’en suis très contente. Il est assez beau aussi. Et pas cher.