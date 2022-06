Le pilote automatique des voitures Tesla était responsable de 273 accidents en moins d’un an

Les systèmes d’aide à la conduite tels que l’Autopilot de Tesla sont de plus en plus présents sur les routes. Compte tenu de leur manque de maturité, ils sont également évalués et consultés en permanence, afin de détecter les problèmes récurrents et autres situations.

Le dernier rapport a évalué tous les accidents signalés et Tesla occupe une position de premier plan dont il ne voulait pas. C’est la marque avec le plus d’accidentologie, avec Autopilot, loin de toute concurrence dans ce domaine.

La NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) vient de présenter un rapport tant attendu. Regroupé et évalué tous les accidents signalés impliquant des voitures équipées de systèmes de conduite semi-autonomes.

Les chiffres sont élevés, avec 392 accidents déclarés, mais montrent qu’il y a encore peu de voitures équipées de ces technologies sur les routes. Les données se réfèrent à une période de 10 mois, commençant le 1er juillet 2021 et le 15 mai 2022.

De cette liste de près de 400 accidents, la marque qui détient le plus de records est sans conteste Tesla. Les voitures de cette société ont été impliquées dans 273 accidents avec le pilote automatique actif et le contrôle de la conduite. Cette valeur représente 70 % des enregistrements.

La marque qui suit dans ce classement n’est pas positive est Honda, qui compte 90 accidents. Subaru en avait 10, Ford en avait cinq et Toyota en avait quatre. Sept autres constructeurs automobiles ont signalé trois accidents ou moins. Il convient de noter qu’il n’est pas explicite ou clair que les voitures de ces marques aient été la cause de ces accidents.

Tesla a signalé que son système de pilote automatique a été une aide essentielle pour réduire les accidents avec ses voitures. Les valeurs présentées le rapportent, mais elles sont désormais confrontées à cette réalité, qui est complètement différente.

Il y a un examen minutieux de la part des régulateurs sous Tesla après une série d’accidents avec leurs voitures avec le pilote automatique actif. L’entreprise a nié toute responsabilité et averti que les conducteurs doivent faire attention lorsqu’ils utilisent leur système, qui n’est pas totalement indépendant.