Always on display a déjà atteint iOS 16 ? Non, après tout, ce n’est qu’un bug sur l’iPhone X

On s’attendait depuis longtemps à ce qu’Apple apporte l’option Always on display à l’iPhone. C’est une réalité depuis plusieurs années sur Android, mais il insiste pour prendre du temps pour atteindre iOS et le smartphone du géant de Cupertino.

Avec des rumeurs pointant vers son arrivée avec le prochain modèle d’iPhone, il devrait apparaître avec iOS 16. La vérité est que cela se voit déjà, mais sur un smartphone où on ne s’y attendait pas. Nous parlons de l’iPhone X, où un bug apporte ce mode aux utilisateurs.

iOS 16 est déjà entre les mains des programmeurs pour être évalué et révéler toutes les nouveautés qu’Apple a préparées. Bien sûr, tous ne sont pas visibles et présents, même s’ils sont désactivés et attendent le bon moment pour être affichés.

C’est là que l’on pense que l’affichage Always on est, un mode qui affichera de nombreuses informations utiles sur l’écran de l’iPhone. Il s’agit d’une option déjà présente dans de nombreux smartphones Android, et qui semble maintenant faire de grands progrès pour le smartphone d’Apple. Celui-ci est dans iOS 16, comme il a été révélé il y a quelques jours.

Ce qui n’était pas prévu, c’est qu’il était déjà visible pour certains utilisateurs, dans ce qui semble être un bug de cette première version du système d’Apple. Ce qui a été montré sur les réseaux sociaux explique que cette manière d’apparaître principalement sur l’iPhone X où iOS 16 est déjà en cours d’exécution, mais elle existe également sur d’autres modèles.

Les rapports s’accumulent et ils semblent tous se concentrer sur l’iPhone X et sur sa charge. L’écran n’affiche que ce qui semble être une version de Always on display et en appuyant simplement sur le bouton d’alimentation, il se remet à fonctionner d’une manière apparemment normale pour l’utilisateur.

Voici IOS 16 « Always on Display » fonctionnant sur iPhone X pic.twitter.com/9xt1froGGI — Abdul Haseeb Amir  (@AbdulHaseebAmir) 14 juin 2022

Comme on pouvait s’y attendre, Apple n’a pas encore commenté ce problème apparent (faux) et ses causes. Il est presque certain qu’iOS 16 possède déjà le code nécessaire pour activer le Always on display présent, mais il n’était prévu qu’avec l’iPhone 14 Pro.

Ce qui semble étrange dans ce cas, c’est le fait que cette fonctionnalité est affichée sur un iPhone où elle n’était pas censée être présente. Apple devrait pointer le Always on display vers son dernier modèle et même là avec quelques limitations.