Bill Gates déclare que les NFT sont « basés à 100% sur la théorie du fou »

Le sujet de la technologie NFT n’est plus exactement une nouveauté pour une partie importante de nos lecteurs et aussi pour la population en général. Les « Non-fungible Token », ou « Non-fungible Token », ont gagné en popularité ces derniers temps, avec plusieurs marques qui ont déjà adopté cette nouveauté dans leurs services.

Cependant, il y a ceux qui ne sont pas si confiants à propos de ce système. Preuve en est que le millionnaire Bill Gates mentionnait récemment que les NFT sont «100% basé sur la théorie la plus stupide« .

Bill Gates critique les NFT

Selon les informations, Bill Gates a récemment montré sa position envers les NFT et les considère comme « 100% basé sur la théorie la plus stupide« . Ce concept, grande théorie de l’imbécile, cela s’applique lorsque même des actifs surévalués peuvent rapporter de l’argent, à condition que quelqu’un de plus fou puisse être trouvé pour les acheter.

Les déclarations du millionnaire sont intervenues lors d’un récent événement sur le changement climatique organisé par le site Web TechCrunch. Dans ce document, Gates a déclaré qu’il préférait investir dans des actifs avec des résultats tangibles, tels que des usines, « ou dans des entreprises qui fabriquent des produits« , écartant ainsi le segment des crypto-monnaies et des NFT.

D’autre part, Bill Gates a également suggéré de soupçonner que l’un de ces actifs est développé « pour éviter les impôts ou toute règle gouvernementale« . De plus, le magnat a même plaisanté à ce sujet en mentionnant que « De toute évidence, les images numériques de visages de singes amélioreront énormément le monde.« , en référence au projet NFT populaire appelé Bored Ape Yacht Club.

Ce n’est pas la première fois que le fondateur de Microsoft se moque des crypto-monnaies. Dans une interview accordée en février 2021, Gates avait déjà mis en garde contre les dangers des investisseurs achetant des Bitcoins, notamment avec sa valeur volatile. Et ces déclarations récentes surviennent à un moment où la valeur des monnaies numériques s’effondre.