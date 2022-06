Le nouveau widget Android que vous voudrez avoir sur votre écran vous apporte Google Maps et le trafic

Google a accordé une attention particulière à Google Maps et à ce que ce service offre aux utilisateurs. Les nouvelles arrivent rapidement et presque quotidiennement, montrant qu’il y a encore beaucoup de choses où des améliorations et des optimisations peuvent être apportées.

Bien sûr, il y a plus de domaines concernés et l’un de ces partenariats internes semble émerger maintenant. Encore une fois, il y a un nouveau widget associé à Google Maps, que tous les utilisateurs voudront avoir sur l’écran principal de n’importe quel smartphone Android.

Curiosité ou pas, depuis qu’Apple a révélé son pari sur les widgets iOS, Google s’est également concentré sur ce domaine. De nouvelles propositions pour ses nombreux services et applications sur Android ont rapidement émergé, rappelant aux utilisateurs son potentiel.

Pour rappeler à tous les 35 propositions dont il dispose, Google a dévoilé de nombreuses informations utiles sur ses principaux widgets. Il veut que ceux-ci soient utilisés plus fréquemment et explorés plus intensément. De plus, il a également révélé une nouveauté qui sera bientôt accessible à tous les utilisateurs.

Celui-ci sera axé sur le trafic de Google Maps et montrera à l’utilisateur toutes les informations en temps réel. Ces données sont associées à la localisation de l’utilisateur, qui peut ainsi facilement connaître l’état du trafic à proximité de lui avant d’entamer un trajet ou un trajet.

Toujours selon ce que Google a révélé, ce widget peut être navigué directement en augmentant ou en diminuant le zoom appliqué à la carte affichée. Il ne s’agit pas, comme c’était le cas jusqu’à présent, d’un raccourci vers une zone spécifique ou vers une position ou une fonctionnalité détaillée de la carte.

Avec beaucoup d’intérêt, Google a déjà prévenu que ce nouveau Google Maps sera accessible à tous dans les prochaines semaines, nécessitant une mise à jour. À ce moment-là, tout va changer dans Google Maps, qui aura une nouvelle fonctionnalité très intéressante pour l’utilisateur.

Les widgets gagnent une nouvelle place dans l’univers Android et cela est de plus en plus visible. Google a rappelé qu’il en avait désormais 35 disponibles et prêts à l’emploi, avec ses services. Il ne reste plus qu’aux utilisateurs à commencer à l’utiliser davantage et ainsi en profiter pleinement.