Lightyear 0 : Une voiture solaire qui promet de révolutionner les voitures électriques

L’un des inconvénients les plus importants des voitures électriques est leur autonomie, car la plupart ne peuvent pas parcourir de longues distances sans avoir à faire des arrêts réguliers pour faire le plein. En ce sens, ce nouveau véhicule, Lightyear 0, peut tenir plusieurs mois sans être rechargé.

Cette autonomie est possible, puisqu’elle est équipée de panneaux solaires.

La Lightyear One a vu son nom changer lors de la sortie de sa nouvelle version. La voiture électrique à énergie solaire a ensuite été baptisée Lightyear 0 et arrive comme un modèle électrique révolutionnaire.

Les voitures électriques sont un pas dans la bonne direction, mais elles ont un problème d’échelle. D’ici 2030, on peut s’attendre à 84 millions de véhicules électriques sur les routes européennes. Il n’y a aucun moyen de le cacher, l’accès aux bornes de recharge ne suffira pas à la demande de voitures électriques. Pour minimiser l’utilisation du plug-in et maximiser la portée, la stratégie de l’industrie jusqu’à présent a été d’ajouter des batteries.

A expliqué Lex Hoefsloot, co-fondateur et PDG de Lightyear.

Cela dit, le PDG a partagé que son entreprise avait l’intention de changer la réalité actuelle des tramways, en garantissant aux consommateurs une solution qui réponde à ce que l’offre actuelle ne peut toujours pas.

Cela augmente l’empreinte carbone de la production et, par conséquent, le poids et le besoin de bornes de recharge à haute puissance. Notre stratégie change cette approche. Lightyear 0 offre plus d’autonomie avec moins de batterie, ce qui réduit le poids et les émissions de dioxyde de carbone par véhicule.

Selon Lightyear, votre 0 peut être conduite pendant des semaines, voire des mois, sans avoir à recharger l’électricité. En effet, il est prêt à parcourir jusqu’à 70 km par jour et jusqu’à 11 000 km par an, alimenté par l’énergie collectée par des panneaux photovoltaïques. Ainsi, Lightyear 0 peut circuler jusqu’à deux mois sans être rechargé dans les zones au ciel nuageux, et jusqu’à sept mois dans les régions les plus ensoleillées.

La Lightyear 0 est équipée d’une batterie de 60 kWh et, malgré sa faible capacité, l’électrique consomme 10,5 kWh/100 km et garantit une autonomie de 625 km WLTP. De plus, il pèse 1 575 kg et mesure 5,06 de long.

Les essais du tramway révolutionnaire, conçu selon des critères de durabilité élevés, auront lieu en juin, avec une production en série à partir d’octobre et des livraisons prévues en novembre.

