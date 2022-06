Windows 11 Build 25140 arrive sur le canal de développement Windows Insider

Microsoft n’arrête pas de travailler sur Windows 11. Presque chaque semaine, nous avons une nouvelle version avec des nouvelles et des corrections qui aspirent à faire de cette version de Windows l’une des plus appréciées de l’histoire. Cette fois, nous avons la Build 25140 avec nous sur Insider Dev Channel.

Avis important

Modifications et améliorations

Général

La police de caractères Euphemia couvre la plupart des langues qui utilisent l’écriture syllabique canadienne, y compris diverses orthographes cries, l’inuktitut et l’écriture Carrier/Dakelh (dulkw’ahke). Dans les dernières versions du programme Insider, cette police a été mise à jour pour améliorer la lisibilité et afficher le rendu de plus de 200 caractères de différentes tailles. Nous avons également ajouté de nouveaux glyphes qui prennent en charge les caractères Unicode 14 de la langue arctique canadienne Nattilik.

Correctifs

Navigateur de fichiers

Correction d’un problème qui faisait que certaines personnes voyaient de manière inattendue l’erreur 0x80070026 lors de la copie de fichiers à partir de lecteurs réseau.

Correction d’un problème où la couleur de l’onglet actif ne correspondait pas à la couleur de la barre de commandes en dessous.

Correction d’un problème où le glissement pour réorganiser les onglets ne fonctionnait parfois pas.

Correction d’un problème qui pouvait provoquer des artefacts d’aperçu des vignettes de fenêtre dans la barre des tâches si l’explorateur de fichiers était agrandi et que WIN + M était utilisé pour le minimiser.

Paramètre

Si vous essayez de renommer une étiquette de lecteur dans Système > Stockage > Disques et volumes, le nom actuel du lecteur s’affichera dans la boîte de dialogue.

Entrée

Correction d’un problème où la sélection de l’anglais (Nouvelle-Zélande) dans OOBE sélectionnait de manière inattendue le clavier arabe (101).

La configuration des raccourcis clavier de la barre de langue pour basculer l’entrée directement vers une méthode d’entrée spécifique autre que IME devrait fonctionner maintenant.

Certaines langues ne prennent pas en charge la reconnaissance vocale FOD.

Lorsqu’un utilisateur administrateur a tenté d’installer l’une de ces langues à l’aide de la nouvelle commande Install-Language CopyToSettings, certains paramètres tels que les paramètres régionaux du nouveau compte d’utilisateur, la saisie (clavier) et la liste des langues préférées de l’utilisateur (UPLL) n’ont pas été mis à jour. Ce problème a maintenant été résolu.

Correction d’un problème où les polices Batang, BatangChe, Gungsuh et GungsuhChe n’affichaient pas correctement le coréen lors de l’utilisation d’applications Office en ligne lorsque ces polices n’étaient pas présentes localement sur le PC.

Le Gestionnaire des tâches

Correction d’un plantage qui pouvait survenir lors du changement de mode sur des pages autres que Processus.

Un petit ajustement a été apporté à l’intensité des couleurs utilisées dans la carte thermique de la page Processus.

Les autres

Correction d’un problème où les appels à CopyAcceleratorTable et CreateAcceleratorTable échouaient si le paramètre LPACCEL était l’adresse d’un index impair dans un tableau de structures ACCEL.

Correction d’un problème avec l’émulation x64 sur ARM64 qui pouvait faire planter certaines applications au lancement avec le code d’erreur 0xc0000409.

Correction d’un problème où l’audio s’arrêtait de jouer dans certaines applications après une minute.

Problèmes connus

Général

Les Windows Insiders sur les appareils Surface Pro X rencontreront un écran noir lorsqu’ils tenteront de sortir de l’hibernation sur cette version. Un cycle d’alimentation (arrêt long avec le bouton d’alimentation) sera nécessaire pour réintégrer l’appareil. Il est conseillé aux utilisateurs de ces appareils d’arrêter de voler jusqu’à ce que nous publions une version avec ce correctif.

Les rapports indiquant que le matériau Mica et l’effet de flou acrylique ne s’affichent pas correctement sur les surfaces du système d’exploitation telles que le menu Démarrer, le centre de notification et d’autres zones sont à l’étude.

Les rapports indiquant que l’arrêt via le menu Démarrer ne fonctionne pas pour certains initiés et qu’un redémarrage inattendu est à l’étude.

Certains jeux qui utilisent Easy Anti-Cheat peuvent planter ou faire planter votre PC.

Navigateur de fichiers

La flèche vers le haut est mal alignée dans les onglets de l’Explorateur de fichiers. Cela sera corrigé dans une future mise à jour.

Des rapports sont en cours d’examen selon lesquels le lancement de l’explorateur de fichiers de certaines manières lors de l’utilisation du mode sombre (par exemple, à partir de la ligne de commande) affiche le corps de l’explorateur de fichiers de manière inattendue en mode clair.

widget

Nous travaillons sur un correctif pour un problème qui entraîne la réinitialisation inattendue des préférences des widgets (unités de température et widgets épinglés) par défaut.

sous-titres en direct