Il n’est plus surprenant pour personne que les différents constructeurs souhaitent étendre leur activité, notamment sur le sol européen. Des noms comme le nord-américain Intel et le taïwanais TSMC sont les principaux acteurs de ce pari.

Et, selon les dernières informations, Intel pourrait recevoir 6 800 millions d’euros de l’Allemagne pour subventionner ses usines.

Intel recevra 6 800 millions d’euros de l’Allemagne pour ses usines

Selon les dernières informations, l’Allemagne allouera 6 800 millions d’euros de subventions à Intel. L’objectif est d’aider le constructeur américain à payer une partie de la construction de son usine de puces qu’il construira dans la ville allemande de Magdebourg. L’intention d’implanter ses installations ici a été révélée en février de cette année.

Cette nouvelle usine sera alors la deuxième d’Intel sur le sol européen, puisqu’elle en possède déjà une en Irlande. Et ces nouvelles installations seront accompagnées de deux usines supplémentaires.

Certains canaux de communication précisent également qu’environ 2 700 millions d’euros sont déjà réservés, et font partie du budget du gouvernement pour cette année 2022. Et le montant restant sera appliqué aux budgets 2023 et 2024.

On estime que, dans une première phase du projet, les installations d’Intel à Magdebourg auront deux usines à proximité, qui occuperont l’équivalent de deux stades de football de dimensions mondiales. Avec cette construction, l’entreprise prévoit de créer environ 3 000 emplois permanents dédiés à la haute technologie et des dizaines de milliers d’emplois supplémentaires au sein des fournisseurs et partenaires.

Selon les détails, la construction des usines de la ville allemande devrait commencer au premier semestre 2023, et la fabrication de puces dans celles-ci, grâce à des procédés de pointe, est prévue pour l’année 2027.

Cette information arrive au moment où le rival taïwanais TSMC est venu dire qu’il n’envisageait pas de construire des usines en Europe.