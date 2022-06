Les joueurs de Starfield ne peuvent pas piloter activement leurs vaisseaux vers la surface d’une planète

Facepalm : Bethesda n’a pas perdu beaucoup de temps à susciter la controverse après la révélation de son gameplay très médiatisé de Starfield. La simulation d’exploration spatiale épique n’a pas de vol en temps réel entre l’espace et l’atterrissage, car Bethesda dit qu’un univers homogène n’est « pas si important » pour les joueurs.

Bethesda a finalement révélé du gameplay pour Starfield ce week-end. L’un des piliers du gameplay que Todd Howard a essayé de mettre en avant était l’accent mis par le jeu sur l’exploration de la planète. Il y a plus de 1 000 planètes entièrement explorables, ce qui est bien, mais avec une mise en garde.

Les joueurs ne peuvent pas simplement voler de l’espace à leur point d’atterrissage de manière immersive. Depuis l’orbite, vous choisissez un emplacement pour atterrir, puis le jeu passe à cette zone sans y voler. Ainsi, la navigation planétaire ressemble plus à un voyage rapide. Starfield n’est pas un univers homogène. Selon Howard, l’espace et la surface d’une planète sont deux « réalités » distinctes.

« Les gens ont demandé : ‘Pouvez-vous faire voler le vaisseau directement vers la planète ?’ Non », a déclaré le patron de Bethesda à IGN dans une interview (ci-dessous). « Nous avons décidé au début du projet que la surface est une réalité, et que lorsque vous êtes dans l’espace, c’est une autre réalité. »

Ainsi, lorsque vous regardez le ciel depuis une planète, ce que vous voyez n’existe pas dans votre réalité actuelle. De même, regarder un monde depuis l’orbite (en supposant que le vol orbital est possible) n’est qu’une illusion – une représentation visuelle de cette planète qui n’existe pas jusqu’à ce que vous vous déformiez vers cette autre réalité.

Cet aspect de double réalité suggère également qu’il n’y a pas de vol atmosphérique. Lorsque vous êtes à la surface d’une planète, votre vaisseau est inutile jusqu’à ce que vous vouliez retourner dans l’espace – c’est juste un décor. Howard ne l’a pas dit explicitement; c’est juste une hypothèse logique basée sur son explication.

Cela laisse beaucoup de questions critiques. Qu’est-ce que ça fait de voyager entre ces « deux réalités » ? Y aura-t-il des écrans de chargement, ou s’agit-il simplement d’une animation de transition incontrôlable de l’espace à la planète ou de la planète à l’espace ? Cela deviendra-t-il ennuyeux après avoir atterri et quitté plusieurs fois 1 000 planètes différentes ?

Selon Howard, la transition de l’espace à la planète de manière réaliste n’est « tout simplement pas si importante pour le joueur » pour justifier le travail d’ingénierie supplémentaire. À qui les développeurs ont-ils posé la question ? Testeurs internes ? Groupes de discussion? Ou est-ce juste une excuse pour justifier de ne pas le mettre dans le jeu ?

En tant que joueur, je m’en soucie. C’est important pour moi. Je veux entrer et sortir du vol orbital et atmosphérique à ma guise. Il serait intéressant de voir combien d’autres joueurs partagent ces sentiments plutôt que Bethesda ne les utilise que comme excuse générale pour être paresseux.

Est-ce vraiment que beaucoup plus de « travail d’ingénierie? » Elite Dangerous a ajouté la navigation espace-planète en temps réel avec son extension Horizons. No Man’s Sky l’a depuis le tout début. C’était l’une des rares choses que Hello Games a eu au lancement.

Qu’est-ce que tu penses? Un univers homogène est-il important ou s’agit-il simplement de peluches qui ne sont pas nécessaires pour une simulation d’exploration spatiale ?