Titan Chest Expander : L’équipement de musculation

Aimeriez-vous avoir votre propre salle de gym… à la maison ? Pourquoi pas? Même si ce n’est pas le cas, avoir du matériel qui peut vous aider à être au mieux de votre forme. Netcost-security.fr a déjà présenté ici quelques équipements « mobiles », que l’on peut avoir chez soi, et que l’on retrouve habituellement dans les salles de sport.

Aujourd’hui, notre suggestion va au Titan Chest Expander, l’équipement parfait pour un développement musculaire en toute sécurité.

Maximisez votre développement musculaire avec cet équipement

Il s’appelle Titan Chest Expander et c’est un extenseur qui peut être utilisé aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur et qui vous permet de favoriser la force des tendons et des ligaments tout en tonifiant vos muscles.

Cet équipement Prozis a l’avantage d’être facile à transporter et de permettre des ajustements afin de maximiser ton développement musculaire. En pratique, le Titan Chest Expander :

Aide à renforcer le haut de votre corps Conçu pour la poitrine, le dos, les épaules, les triceps et les biceps.

Peut ajuster le niveau de résistance Contient 5 câbles de résistance, faciles à retirer et à installer, pour différentes intensités de résistance.



Il est compact et léger, garde vos muscles toniques

Vous pouvez utiliser les poignées d’extension pour simuler différents exercices du haut du corps.

Le Titan Chest Expander est un équipement solide et durable car il est fabriqué à partir de latex résistant. Les poignées sont en polypropylène, super confortables et offrent une bonne prise en main. Le poids de cet équipement est de 540 g.

Profitez de la promotion

Netcost-security.fr, en partenariat avec Prozis, te donne la possibilité d’acheter ce Titan Chest Expander avec une réduction de 10 % en utilisant le bon Netcost-security.fr (que tu dois mettre à l’étape 4 du paiement de ta commande).