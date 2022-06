Librecad Est Une Alternative Open Source à Autocad

LibreCAD est une application 2D-CAD riche en fonctionnalités et mature. L’assistance et la documentation sont fournies gratuitement par notre vaste communauté d’utilisateurs, de contributeurs et de développeurs. La plupart des concepts d’interface et de poignée sont analogues à AutoCAD, ce qui en facilite l’utilisation pour les utilisateurs expérimentés dans ce type d’application de CAO commerciale.

LibreCAD est disponible dans plus de 30 langues. Il utilise le format de fichier AutoCAD DXF en interne pour importer et enregistrer des fichiers, ainsi que pour permettre l’exportation vers de nombreux autres formats de fichiers.

Fonctionnalités

LibreCAD est une application de CAO 2D riche en fonctionnalités et mature avec de très grands avantages :

Complètement et totalement gratuit

Pas de soucis pour les essais, les abonnements, les frais de licence ou les frais annuels.

Open Source et GPLv2

Développé par une équipe expérimentée et soutenu par une formidable communauté, LibreCAD est également libre de pirater et de copier.

Aucune barrière linguistique

Il est disponible dans plus de 30 langues avec une prise en charge multiplateforme pour macOS, Windows et Linux.

Un peu d’histoire

LibreCAD a commencé comme un projet visant à intégrer des fonctionnalités CAM dans la version communautaire de QCad à utiliser avec un routeur CNC Mechmate. Étant donné que QCad CE a été construit autour de la bibliothèque obsolète Qt3, il a dû être porté sur Qt4 avant des améliorations supplémentaires. Cela a donné naissance à CADuntu. Le projet n’a été connu sous le nom de CADuntu que pendant quelques mois avant que la communauté ne décide que le nom était inapproprié. Après quelques discussions au sein de la communauté et des recherches sur les noms existants, CADuntu a été renommé LibreCAD.

Le portage du moteur de rendu vers Qt4 s’est avéré être une tâche importante, donc LibreCAD dépendait encore initialement de la bibliothèque de support Qt3. Le portage de Qt4 a finalement été réalisé lors du développement de la série 2.0.0, grâce à notre maître développeur Rallaz, et LibreCAD est devenu Qt3 gratuit sauf dans la série 1.0.0. Pendant ce temps, pour la série LibreCAD 2.2.0, Qt5 est obligatoire.

Quoi de neuf

Bêta 2.2.0 RC 4 :

Cette pré-version est probablement la dernière.

Lorsqu’aucun problème ne survient, ce sera bientôt la nouvelle version 2.2.0.

Une version pour le matériel Apple M1 a échoué, mais vous pouvez également utiliser le package DMG x86, il s’exécute sur le matériel M1 via la couche de traduction Rosetta 2.

Écurie 2.1.3 :

Bugs éliminés :