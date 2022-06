Le cerveau humain chauffe beaucoup plus que ce que les scientifiques pensaient initialement

Des recherches récentes ont conclu que le cerveau se réchauffe davantage lorsqu’il travaille plus fort, comme avec d’autres systèmes mécaniques que nous connaissons. L’étude a montré que cette tendance varie en fonction de plusieurs facteurs, comme le sexe de la personne analysée et l’heure de la journée.

Les scientifiques ont tiré des conclusions sans précédent et surprenantes.

Si vous possédez un ordinateur portable, par exemple, vous avez dû remarquer qu’il chauffe, dans les moments où vous le poussez plus fort. Selon une nouvelle étude, comme pour ces mécanismes, notre cerveau s’échauffe également d’une manière jusque-là inconnue.

Bien que l’enquête ait conclu que la fluctuation de la température dépend d’une multitude de facteurs, tels que le sexe et l’heure de la journée, certaines parties du cerveau profond peuvent atteindre 40 °C, la température normale du corps humain étant généralement inférieure à 37 °C.

Selon les chercheurs, ce n’est pas un signe de dysfonctionnement cérébral. Au contraire, cela pourrait en fait être la preuve qu’il fonctionne de manière saine.

Pour moi, la découverte la plus surprenante de notre étude est que le cerveau humain en bonne santé peut atteindre des températures qui seraient diagnostiquées comme de la fièvre ailleurs dans le corps.

Dit le biologiste John O’Neill du Medical Research Council (MRC) Molecular Biology Laboratory au Royaume-Uni.

Des études antérieures, qui ont fourni aux scientifiques des informations clés sur cette question, ont pris la température des personnes atteintes de lésions cérébrales. Maintenant, cette fois, les scientifiques ont analysé l’organe au cours de la vie quotidienne.

Le cerveau se réchauffe en raison de plusieurs facteurs

Pour l’étude, l’équipe a utilisé une technique appelée spectroscopie par résonance magnétique (MRS) – qui consiste à mesurer des modèles chimiques à travers des champs magnétiques – pour mesurer de manière non invasive la température cérébrale de 40 volontaires sains âgés de 20 à 40 ans. De plus, ils ont combiné les informations recueillies avec des données sur le rythme circadien et l’heure de la journée.

Les chercheurs ont découvert que la température moyenne du cerveau était de 38,5 °C et des variations ont été observées en fonction de l’heure de la journée, de la région analysée, de l’âge, du sexe et du cycle menstruel des participantes.

Comme ils l’ont révélé, les cerveaux féminins étaient, en moyenne, 0,4°C plus chauds que les cerveaux masculins – cette différence est probablement due au cycle menstruel, selon Scince Alert. Les variations quotidiennes étaient en moyenne de 1°C, les parties externes du cerveau enregistrant les températures les plus froides, et la température la plus élevée enregistrée était de 40,9°C.

Nous avons constaté que la température du cerveau baisse la nuit avant de se coucher et augmente pendant la journée. Il y a de bonnes raisons de croire que cette variation quotidienne est associée à la santé cérébrale à long terme – quelque chose que nous espérons étudier ensuite.

O’Neill a expliqué.

Plus que cela, les chercheurs ont conclu que la température du cerveau semble augmenter avec l’âge et que sa régulation peut être cruciale pour un cerveau en bonne santé. Cela peut à son tour faire une différence en cas de lésions cérébrales importantes.

À partir de leurs recherches, les chercheurs ont pu produire une carte de température cérébrale 4D et espèrent qu’elle servira de guide de référence pour comprendre un cerveau sain. Néanmoins, il est nécessaire de collecter davantage de données, couvrant un échantillon plus large.

