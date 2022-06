Black Shark 5 Pro - un smartphone haut de gamme puissant... et qui est loin des 1000€

Lorsque vous envisagez d’acheter un smartphone haut de gamme, il y a des marques qui nous viennent à l’esprit et des prix qui nous font beaucoup réfléchir à l’achat. Bien que certains détails soient un peu en dessous des modèles qui franchissent la barre des 1000 €, notamment dans le domaine de la photographie, les performances des meilleurs smartphones moins chers, en règle générale, ne déçoivent pas.

Le Black Shark 5 Pro est un appareil conçu pour l’univers du jeu, mais il peut être utilisé par n’importe qui, car même le design est plus simpliste, mais différencié, et est disponible à partir de 778 €.

Black Shark 5 Pro – les meilleures spécifications

Le smartphone Black Shark 5 Pro est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 et embarque un GPU Adreno 730. Les versions disponibles sont 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et 12 Go + 256 Go.

L’écran du Black Shark 5 Pro est de 6,67″, développé avec la technologie OLED, une résolution FullHD+ et également avec un taux de rafraîchissement de 144Hz et HDR10+. Il convient de noter que le taux de réponse tactile est de 720Hz.

Il convient également de noter que le modèle comprend également une technologie d’écran sensible à la pression à deux zones, la soi-disant Magic Press. Cet écran sensible à haute pression permet d’obtenir facilement des mouvements précis, même pour les jeux les plus compétitifs.

Des boutons de déclenchement physiques sont également disponibles pour offrir une expérience de jeu encore meilleure.

La batterie a une capacité de 4650 mAh et une charge ultra rapide de 120W, ce qui lui permet d’être complètement chargée en 15/25 minutes. Pour contrôler le chauffage pendant la charge, il existe même un logiciel dédié.

En ce qui concerne la photographie, l’appareil photo principal du Black Shark 5 Pro est de 108 MP avec une ouverture f/1.8. L’appareil photo ultra grand angle est de 13 MP et le téléobjectif qui permet la macrophotographie est de 5 MP. Le smartphone capture des vidéos avec une qualité maximale de 4K à 60 ips. La caméra frontale est de 16 MP.

De plus, il y a l’inclusion de haut-parleurs stéréo, il n’a pas de prise audio, mais est livré avec Bluetooth 5.2. Il dispose également du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, NFC et le capteur d’empreintes digitales est positionné sur le côté.

prix et disponibilité

Le smartphone Black Shark 5 Pro est disponible à la vente pendant 24 heures, dans les versions 8+128 Go et 12+256 Go, pour respectivement 777,69 € et 886,99 €. Pour obtenir ce prix, utilisez simplement les coupons disponibles en magasin. Black Shark JoyBuds Pro (valeur de 69,99 $) est offert pour les 100 premiers achats.

Les achats effectués au Portugal sont expédiés depuis les entrepôts en France et en Espagne, la livraison est donc rapide et sans frais supplémentaires.

Vous pouvez également compter sur le Black Shark 5, dans les versions 8+128 Go et 12+256 Go, pour un prix légèrement inférieur : 505,22 € et 625,63 €, respectivement. Les Black Shark JoyBuds (valeur de 39,99 $) sont offerts pour les 300 premiers achats.

Requin noir 5 Pro