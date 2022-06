Adobe teste une version gratuite de Photoshop qui s’exécute sur votre navigateur Web

Quelque chose à espérer : aussi populaire qu’Adobe Photoshop soit, il est également connu pour son prix d’entrée élevé. Adobe essaie peut-être d’élargir sa base d’utilisateurs en abaissant cette barrière d’entrée avec une option gratuite pour la version Web de Photoshop qui est actuellement à l’essai au Canada.

The Verge rapporte qu’Adobe teste une version Web gratuite de Photoshop, accessible à tout utilisateur au Canada avec un compte Adobe gratuit. Actuellement, l’application semble être complète (pour une version Web en tout cas), y compris les nouvelles fonctionnalités qu’Adobe vient d’annoncer comme Curves, RefineEdge, Dodge and Burn et la conversion d’objets intelligents.

Adobe qualifie l’outil de « freemium » et finira par verrouiller certaines fonctionnalités derrière un paywall. On s’attend à ce que les fonctions de base de Photoshop restent libres pour fournir un point d’entrée plus accessible pour le service normalement coûteux, bien que pour l’instant Adobe n’ait pas révélé quelles sont ces « fonctionnalités de base », quand le paywall arrivera ou quand le Photoshop gratuit niveau s’étendra au-delà du Canada.

L’abonnement coûteux de Photoshop a conduit de nombreux utilisateurs à des alternatives gratuites et moins chères comme Affinity Photo, GIMP ou Pixelmator. La version gratuite de Photoshop devra les concurrencer lorsqu’Adobe la publiera complètement, cependant, Photoshop basé sur le Web peut rencontrer plus d’utilisateurs là où ils se trouvent, comme sur les Chromebooks. Il recevra également une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de revoir et de commenter les images sur des appareils mobiles.

Cette semaine, Adobe a également fourni à Lightroom des outils de montage vidéo de base et les utilisateurs peuvent désormais copier et coller les paramètres et les ajustements entre les photos et les vidéos.