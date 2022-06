Nothing Phone 1 – les premières images officielles

Rien ne se prépare pour lancer son premier smartphone sur le marché après avoir mis sur le marché ses premiers écouteurs. Le design des produits est ce qui, apparemment, distingue le plus la marque au milieu d’une telle concurrence, car les spécifications apparues dans les rumeurs ne semblent pas convaincre le public.

Maintenant, à un peu moins d’un mois du grand événement de présentation, les premières images officielles sont partagées.

Les premières images officielles de Nothing Phone 1

Il était presque certain que le premier smartphone Nothing serait livré avec une coque arrière transparente qui laissait entrevoir certains des composants internes de l’appareil.

Avec les images partagées aujourd’hui, il y a confirmation. Au vu des partages sur les réseaux sociaux et sur le propre site internet de l’entreprise, il est possible d’apercevoir l’arrière du smartphone, avec une grosse bobine de charge par induction et plusieurs vis. En arrière-plan, le motif qui avait déjà été partagé par la marque est mis en valeur.

Reste qu’en fait, on s’attendait peut-être à en voir un peu plus, mais c’est quand même un détail qui le démarque dans le segment.

Dans le passé, nous avons vu des fabricants lancer des smartphones avec une coque arrière transparente, mais toujours dans des éditions spéciales de certains modèles plus emblématiques.

Et les spécifications?

Selon certaines rumeurs, le Nothing Phone 1 serait lancé avec le processeur Snapdragon 778G, se positionnant d’emblée dans le milieu/haut de gamme. On dit qu’il a un écran AMOLED FullHD+ de 6,43″ et un taux de rafraîchissement de 90Hz.

La caméra principale aura également un module plus ou moins connu dans le segment des smartphones de milieu de gamme, composé de trois caméras 50 + 8 + 2MP et la caméra frontale aura 32 MP.

Il y a aussi une indication que ce smartphone aura une version de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, une batterie de 4500 mAh et une charge rapide. Bien sûr, on sait qu’il sera équipé du système d’exploitation de Google, Android, avec son interface utilisateur NothingOS.

Ce sont des spécifications qui ne révèlent rien d’exceptionnel par rapport à la concurrence et nombreux sont ceux qui sont déjà venus critiquer la stratégie de Nothing en voulant se positionner sur le marché avec quelque chose de relativement banal. Reste à savoir si le prix sera quelque chose de compétitif, devenant ainsi une véritable alternative à la concurrence, puisque le design seul ne suffira pas.

Curieux de découvrir le nouveau Nothing Phone 1 ?