Adieu Internet Explorer, le navigateur emblématique de Microsoft meurt aujourd’hui

Microsoft avait annoncé il y a un an que le 15 juin 2022 mettrait fin à Internet Explorer. Malheureusement ou heureusement, ce jour est arrivé : nous devons vraiment dire au revoir au navigateur le plus emblématique du Web, qui après 27 ans de vie se retrouve dans le chaudron de l’histoire technologique, avec d’autres pierres angulaires telles que les téléphones BlackBerry, les modems et modèles d’iPod.

Le lancement d’Internet Explorer remonte à 1995, lorsque l’Internet pour le grand public en était à ses balbutiements. A l’époque, le principal concurrent était le navigateur Netscape Navigator, rapidement surclassé par Internet Explorer lorsque Microsoft décida de l’implémenter par défaut sur son système d’exploitation, Windows. Une décision que le ministère américain de la Justice n’a pas apprécié pour des raisons liées au monopole, arrivant ainsi en 1997 à poursuivre la société de Bill Gates.

Au fil du temps, des navigateurs alternatifs tels que Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera et d’autres se sont répandus. Le secteur est ainsi devenu très compétitif et performant, mettant en évidence toutes les lacunes d’Internet Explorer. Chargement lent, plantages du système, risque élevé d’attraper des virus : une série de problèmes qui, pourtant, paradoxalement, ont fait de lui l’icône d’aujourd’hui. Beaucoup se souviendront des flots de mèmes sur la lenteur et les plantages fréquents d’Internet Explorer, le « navigateur principal pour l’installation d’autres navigateurs » selon les slogans du web. Même en ces heures d’adieu, les internautes ne lésinent pas sur le contenu ironique sur ses caractéristiques typiques.

Le remplaçant d’Internet Explorer est Edge, le navigateur de Microsoft lancé en 2015. « Microsoft Edge n’est pas seulement une expérience de navigation plus rapide, plus sûre et plus moderne qu’Internet Explorer, il peut également répondre à une préoccupation fondamentale. : Compatibilité avec les sites Web, les applications héritées et héritées , « Sean Lyndersay, directeur général de Microsoft Edge Enterprise, a déclaré en mai 2021. A ce jour, le secteur des navigateurs voit Google Chrome en tête, avec une part d’environ 65% du marché mondial, suivi par Safari d’Apple (19%), Micosoft Edge (4%) et enfin Mozilla Firefox (3%).