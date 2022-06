LUMI : l’Europe possède déjà l’un des supercalculateurs les plus rapides et les plus écologiques de la planète

Bien qu’il ne soit pas visible, il y a une course silencieuse pour conquérir le sommet du traitement dans les supercalculateurs. D’année en année, des machines plus puissantes avec une plus grande puissance de calcul apparaissent, accessibles aux chercheurs et autres scientifiques.

L’Europe a été loin des premières places, mais a maintenant assumé une nouvelle position. Lumi est la dernière proposition à être créée, reprenant une place prépondérante pour l’Europe. Il a obtenu la troisième position et est l’un des plus rapides et des plus écologiques de la planète.

La liste des 500 supercalculateurs les plus puissants de la planète change presque constamment. Il y a toujours de nouvelles propositions qui émergent et occupent les premières places, garantissant de plus en plus de puissance et de puissance de traitement.

L’une des dernières entrées est Lumi, un système pré-exascale appartenant à EuroHPC, le Consortium européen pour le calcul haute performance. Lancé en 2020, ce supercalculateur a déjà atteint 151,9 pétaFLOPS de performances, et il est prévu que dans les semaines à venir il atteigne 375 pétaFLOPS.

La puissance de Lumi sera à nouveau augmentée plus tard, passant à 550 pétaFLOPS de traitement. Avec une valeur actuelle de 375 pétaFLOPS, il se classe au troisième rang du TOP500 des supercalculateurs les plus puissants au monde.

Avec ce jalon, Summit (200 petaFLOPS) est tombé à la quatrième place sur la liste. Le podium est dominé par le nouveau système exascale américain Frontier (1.1 exaFLOPS), suivi du supercalculateur japonais pré-exascale Fugaku (442.01 petaFLOPS).

En atteignant 550 pétaFLOPS de traitement, Lumi grimpera d’une position de plus dans la liste des 500 supercalculateurs les plus puissants. Il dépassera la machine japonaise et prendra la deuxième position. Sa structure lui permettra de rester longtemps dans cette position.

Installé au IT Center for Science de Kajaani, il a été construit par Hewlett Packard Enterprise (HPE). Le système est basé sur l’architecture Cray EX qui est combinée avec des processeurs AMD EPYC « Trento » de 3e génération ainsi que des accélérateurs AMD MI250X et des interconnexions Sligshot-11. Il sera complété par un stockage de 17 pétaoctets.

@LUMIhpcest officiellement inauguré ! En savoir plus sur le supercalculateur qui, en @EuroHPC_JU selon les mots du réalisateur Anders Dam Jensen, « prend l’Europe #HPC passer au niveau supérieur » car c’est à la fois le plus rapide et le plus écologique d’Europe ! https://t.co/UHyKvQWIt5 pic.twitter.com/0YT4hWloRK — Entreprise commune EuroHPC (@EuroHPC_JU) 13 juin 2022

De plus, Lumi fonctionnera à 100 % à l’énergie hydroélectrique et sera doté d’un système de refroidissement avancé. Cela permettra d’utiliser une partie de la chaleur pour chauffer certains bâtiments de la région.

Pour reproduire la puissance de calcul du Lumi avec des ordinateurs ordinaires, il faudrait 1,5 million d’ordinateurs portables haut de gamme. Et ceux-ci ne rentreraient pas dans une pièce, mais formeraient une tour de plus de 23 km de haut.

Les ressources informatiques de Lumi seront mises à la disposition des chercheurs de toute l’Europe pour accélérer les avancées scientifiques. Ils se concentreront sur des domaines tels que le changement climatique, la médecine, l’intelligence artificielle et l’informatique quantique. De plus, environ 20 % de sa capacité sera réservée à l’usage des petites et moyennes entreprises.