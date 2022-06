Combien coûtera ce voyage ? Google Maps commencera à vous aider à ce stade

Google Maps a fait l’objet d’une attention particulière avec plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations dans plusieurs domaines. Ceux-ci élèvent encore plus que ce qui est offert, rendant l’accès au service beaucoup plus intéressant et logique.

Après plusieurs nouvelles intéressantes, une autre apparaît qui aidera les conducteurs qui utilisent Google Maps. Ceux-ci auront une aide précieuse lors du calcul de vos trajets, avec des informations sur le coût des péages à présenter.

Google Maps est un outil qui a depuis longtemps cessé d’être un simple service de cartographie. C’est une aide essentielle pour de nombreux conducteurs, qui utilisent cette proposition pour les aider à trouver des destinations et éviter les problèmes de circulation et de conduite.

La nouveauté qui apparaît désormais renforce l’aide apportée aux usagers et permet un meilleur calcul des trajets qui seront effectués. Nous parlons des coûts qui peuvent exister associés aux péages, qui sont maintenant présentés sur les itinéraires définis.

Ces informations apparaîtront en toutes lettres et associées à l’ensemble du trajet programmé par le conducteur. Malheureusement, il n’apparaît pas de manière différenciée et présenté de manière segmentée, pour chaque route parcourue lors du trajet.

La présentation des informations de péage n’est pas nouvelle et Google l’a déjà révélée à Maps auparavant. À l’époque, on avait promis qu’il arriverait bientôt, ce qui se produit enfin maintenant pour les applications mobiles des utilisateurs d’Android et d’iOS.

Un autre point important est que les valeurs de péage pour chaque voyage sont toujours associées à seulement 4 pays. Les États-Unis, l’Inde, le Japon et l’Indonésie lanceront cette nouvelle fonctionnalité, et on s’attend à ce qu’elle soit étendue à de nombreux autres pays dans un proche avenir, ainsi qu’à la version Web de Google Maps.

Google Maps reçoit ainsi une nouveauté importante qui élèvera le service. Il se veut de plus en plus un outil d’aide au conducteur, avec des fonctionnalités qui deviennent indispensables à tout moment.