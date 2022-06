C’est aujourd’hui! Vivo lancera son puissant X80 Pro 5G en Europe

Vivo veut s’affirmer en Europe et son atout (pour l’instant) est le nouveau et puissant X80 Pro. Ce smartphone se distingue par son système d’imagerie professionnel qui a été conçu et réalisé en collaboration avec le populaire ZEISS (le fabricant allemand de systèmes optiques et optoélectroniques).

Netcost-security.fr est à Berlin, invité par Vivo, pour montrer tous les détails de ce produit phare. Pour l’instant, nous vous dévoilons quelques détails/caractéristiques.

Le nouveau X80 Pro 5G de Vivo sera enfin disponible en Europe. Le géant chinois a préparé pour aujourd’hui un énorme événement dans la capitale de l’Allemagne, où Netcost-security.fr sera présent. D’après ce que l’on sait déjà, le X80 Pro 5G est équipé d’un processeur Snapdragon 8 Gen 1, d’un écran E5 Ultra Vision et de la technologie Liquid Cooling Vapor Chamber (pour un meilleur refroidissement). Le smartphone est également équipé d’un LPDDR5 évolué et d’un UFS 3.1 pour une exécution et un stockage à grande vitesse.

Cet équipement se distingue sur le marché des smartphones par le fait que le système d’imagerie a été co-conçu par vivo et le géant ZEISS. La nouvelle puce vivo V1+ et l’objectif de caméra arrière ZEISS T*Coating standard garantissent des couleurs vives et naturelles ainsi que des vidéos et des portraits cinématographiques.

Cet appareil dispose d’un capteur d’empreintes digitales à ultrasons, d’une FlashCharge de 80 W et d’une FlashCharge sans fil de 50 W, garantissant ainsi la meilleure efficacité de charge et la meilleure productivité.

Carlos Mellado, directeur Go-To-Market, de vivo Espagne et Portugal, a déclaré que…

Le X80 Pro démontre la recherche constante de vivo en matière d’innovation axée sur l’utilisateur et de technologie d’imagerie mobile haut de gamme. En collaboration fructueuse avec ZEISS, le leader mondial de l’optique et de l’optoélectronique, nous offrons une fois de plus de grandes expériences aux utilisateurs, qui peuvent capturer des souvenirs et créer des photos et des vidéos de qualité avec plus de dynamique et de perspective.

Vivo X80 Pro 5G : expérience de photographie mobile haut de gamme

Comme mentionné, ce smartphone a une puissance énorme en termes de photographie et d’autres composants qui vous aident à obtenir les meilleures photos et vidéos de la manière la plus rapide. Les utilisateurs peuvent créer des chefs-d’œuvre de photographie et de vidéographie authentiques avec toutes les fonctionnalités de ce super smartphone.

Le X80 Pro est livré avec une caméra frontale 32MP et un système de caméra arrière quadruple composé d’un ultra-capteur 50MP avec un capteur CNV et une stabilisation optique de l’image (OIS); un autre appareil photo grand angle 48MP; un appareil photo portrait 12MP; et, une caméra périscope 8MP.

La caméra à cardan portrait 12MP est la principale mise à niveau qui permet l’amélioration et la stabilité de la vidéo. Quant à la caméra principale du X80 Pro, elle comprend également un capteur GNV « ultra-sensing » personnalisé unique pour optimiser la réflexion et réduire la lumière parasite, associé à une lentille en verre à haute transmission pour une faible dispersion, dérivée de la température pour réduire l’éblouissement.

La dernière puce d’imagerie vivo, la vivo V1+, aide à tous les traitements qui reposent sur la « collaboration » d’un système d’IA avancé. La puce vivo V1+ porte également l’expérience de jeu visuelle du X80 Pro à un autre niveau.

Le X80 Pro est disponible en Cosmic Black, qui représente la nature large et profonde du ciel nocturne, ainsi que la vitalité et la puissance éternelle de l’univers.