Le fondateur de Telegram allègue qu’Apple « paralyse intentionnellement » les applications Web en ne mettant pas à jour WebKit

Une patate chaude : Apple n’a vu pratiquement aucune fin aux allégations antitrust au cours des dernières années. Sa défense contre Epic Games a été généralement couronnée de succès, mais les régulateurs aux États-Unis et à l’étranger ont constamment sondé l’entreprise. La dernière accusation est que le géant de Cupertino sabote intentionnellement les applications Web pour forcer les utilisateurs à télécharger des versions natives de l’application afin qu’il puisse imposer sa taxe Apple de 30 %.

Selon le fondateur de Telegram, Pavel Durov, Apple « paralyse intentionnellement » les applications Web sur les iPhones pour inciter davantage de personnes à télécharger des versions natives de l’application afin qu’elle puisse percevoir sa commission de 30 %. Bien que Telegram ait une application répertoriée dans l’App Store, les directives d’Apple ne lui permettent pas d’avoir des chaînes publiques sans restriction.

Pour contourner ce problème, Telegram a développé une application Web qui contourne ces règles. Cependant, il ne fonctionnerait pas correctement en raison de problèmes connus dans WebKit qu’Apple a ignoré pour résoudre pendant 15 ans. Durov a souligné ces problèmes dans un message ouvert de Telegram en avril.

Durov affirme que les applications Web modernes peuvent permettre une expérience « riche en fonctionnalités » comme les notifications push, les autocollants vidéo, le format audio Opus et d’autres fonctionnalités. En tout, il y avait 10 points que Durov a demandé à Apple d’aborder et qui permettraient à Safari d’exécuter des applications Web aussi facilement que Firefox et Chrome. Apple n’a pas répondu.

Alors pourquoi ne pas simplement utiliser les versions mobiles de Chrome ou Firefox ? Ce serait une bonne idée, mais selon Durov, WebKit est le cœur de tous les navigateurs sur iOS car Apple exige que les développeurs l’utilisent. Essentiellement, Safari, Chrome, Firefox et tout autre navigateur sur iOS ne sont qu’un skin pour WebKit. Ainsi, jusqu’à ce qu’il soit mis à niveau vers les normes modernes, un développeur ne peut rien faire pour améliorer les performances de son application Web.

Apple semble réticent à faire quoi que ce soit, mais Durov garde espoir, principalement en raison des régulateurs. Il souligne que la semaine dernière, l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a publié une déclaration concluant qu’Apple et Google détiennent une autorité dominante sur la façon dont les consommateurs utilisent leurs appareils mobiles.

« Apple interdit les alternatives à son propre moteur de navigation sur ses appareils mobiles ; une restriction qui est unique à Apple », a déclaré l’organisme de surveillance des consommateurs. « La CMA craint que cela limite considérablement le potentiel des navigateurs concurrents à se différencier de Safari (par exemple, sur des fonctionnalités telles que la vitesse et la fonctionnalité) et limite les incitations d’Apple à investir dans son moteur de navigateur. »

Cependant, la déclaration de l’AMC ne mentionnait pas la prise ou la proposition de mesures réglementaires. Malgré cela, Durov reste optimiste sur le fait que le problème finira par être réglé.

« Je pense [the CMA paints] un résumé précis et j’espère que des mesures réglementaires suivront bientôt », a-t-il déclaré. « Il est triste que, plus de dix ans après la mort de Steve Job, une entreprise qui a autrefois révolutionné le Web mobile soit devenue son obstacle le plus important.

