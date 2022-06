Le nom du nouveau Dragon Age a déjà été dévoilé : Dreadwolf

Au cours des dernières années, beaucoup de choses ont été dites, discutées et spéculées sur le prochain Dragon Age et voici, les nouvelles sur le jeu arrivent enfin.

Dans une annonce surprise, voici, Dreadwolf a été annoncé. Le retour à Thedas se rapproche.

Dragon Age est l’un des meilleurs RPG jamais vus sur PC et consoles et l’arrivée d’un nouveau jeu dans la série est promise depuis 2018.

Après des retards successifs, dont beaucoup liés à d’autres jeux considérés à l’époque comme prioritaires, il semble que Dragon Age soit sur la bonne voie pour être celui-ci qui avance. Bioware et Electronic Arts ont finalement réussi à se comprendre et ce qui sera clairement l’un des jeux les plus en vue et les plus attendus, a déjà un nom officiel : Dragon Age Dreadwolf.

Comme nous l’avons indiqué ici, Dragon Age 4 (alors nom) a reçu une bande-annonce en 2020 qui a laissé tous les joueurs l’eau à la bouche. Malheureusement, le temps a passé et ce n’est que maintenant que des nouvelles plus concises sur le nouveau jeu de la série Dragon Age arrivent.

Pendant ce temps, Bioware a révélé quelques détails sur le nouveau Dragon Age et qui est le Dread Wolf. En fait, la révélation avait déjà été faite, en quelque sorte, en 2018 (#TheDreadWolfRises en 2018).

« Solas, le loup redoutable. Certains disent qu’il pourrait s’agir d’un ancien dieu elfique, mais d’autres disent non. D’autres disent un traître à son peuple… ou un sauveur qui cherche maintenant à le sauver aux dépens de son monde. Ses motivations sont impénétrables et ses méthodes sont parfois discutables, ce qui lui vaut la réputation d’être une sorte de masculinité trompeuse – un joueur de jeux sombres et dangereux.«

Les dés sont jetés et bien que l’on en sache très peu sur le jeu, beaucoup d’entre nous connaissent déjà Elf Solas, un vieux mage connu de tous ceux qui ont joué à Dragon Age : Inquisition. Solas, apparaît désormais comme le principal adversaire du nouveau jeu.

Le traître Solas est passionnément passionné par l’histoire des Elfes et a un rêve intime qui le rend terriblement trompeur. Elfe rêve d’un jour où les Elfes retrouveront toute leur gloire passée sur Thédas. Solas, allié dans Inquisition, apparaît ainsi comme un redoutable adversaire dans Dreadwolf.

Tout au long de cette année, plus de détails seront certainement publiés par Bioware ou Electronic Arts.