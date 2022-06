WhatsApp Beta (UWP) inclut des réactions dans sa dernière mise à jour

Sous le nom de WhatsApp Beta, comme beaucoup d’entre vous le savent, une application est en cours de développement qui n’a pas grand-chose à voir avec les applications WhatsApp que nous avions jusqu’à présent dans Windows. Il s’agit d’une application native légère à faible consommation de ressources et au design adapté à Windows 11. Elle est mise à jour chaque semaine et se rapproche de sa forme finale. Cette fois c’est au tour de la version 2.2223.11.0 et son point culminant ce sont les réactions.

WhatsApp Beta frappe à la porte. Est-il prêt à remplacer WhatsApp Desktop ?

Le niveau de développement de WhatsApp Beta est tel qu’il vaut la peine de se demander s’il n’est pas déjà prêt à voir le jour. L’application Meta nous a surpris pour le mieux et améliore ostensiblement toute autre façon d’utiliser WhatsApp à partir de notre PC, que ce soit via WhatsApp Desktop ou via l’application Web.

L’inclusion des réactions dans cette mise à jour montre que l’équipe derrière l’application fait un effort pour qu’elle ne manque de rien et inclue les fonctions les plus modernes qui arrivent sur le reste des applications du service pour d’autres systèmes d’exploitation.

WhatsApp Beta est développé publiquement depuis fin 2021 et, depuis lors, son amélioration est constante. Nous sommes passés d’une application laide et inutilisable à une application très fluide et totalement agréable. C’est un bon exemple de ce à quoi une application native devrait ressembler sur Windows 11.

Nous vous encourageons à le télécharger, à l’essayer et à laisser votre avis dans le Microsoft Store pour encourager la formidable équipe de développeurs derrière lui. Que votre excellent travail soit reconnu sur notre plateforme !

L’application n’a pas été trouvée dans le magasin. 🙁