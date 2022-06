Apple Watch reçoit l’autorisation de surveiller la maladie de Parkinson

L’Apple Watch est un appareil qui a gagné en pertinence dans le monde pour ses fonctionnalités dédiées à la santé et au bien-être des utilisateurs. En plus de tout un ensemble de capteurs pour surveiller l’activité cardiaque, Apple souhaite que cet appareil aide les gens dans de nombreux autres scénarios. La Food and Drug Administration (FDA) américaine a donné son feu vert à une application Apple Watch pour surveiller la maladie de Parkinson.

Cet outil a été développé par la société Rune Labs et profitera des technologies de pointe qu’intègre la petite smartwatch.

Apple Watch aidera les patients atteints de la maladie de Parkinson

Selon les informations partagées par Reuters, les capteurs Apple Watch préexistants peuvent déjà détecter les chutes, les tremblements et autres troubles du mouvement compatibles avec les symptômes de la maladie de Parkinson. Cependant, Rune Labs est allé plus loin avec son application, en collectant des données individuelles sur l’expérience des symptômes des patients afin qu’elles puissent être partagées avec les cliniciens pour déterminer le meilleur traitement.

Brian Pepin, PDG de Rune Labs, a déclaré que les données collectées par Apple Watch via son application de surveillance de la maladie de Parkinson seront combinées avec des données provenant d’autres sources, telles que des implants cérébraux. Il a ajouté que l’application utilise le logiciel StrivePD de Rune Labs pour envoyer aux cliniciens des flux continus de données afin de donner plus de contexte aux schémas de mouvement.

Cela fournit plus de données que les médecins n’obtiendraient s’ils regardaient un patient entrer pour une brève visite à la clinique, car les symptômes de la maladie de Parkinson changent avec le temps.

Les créateurs testent la surveillance de la maladie de Parkinson Apple Watch depuis qu’Apple a introduit son cadre ResearchKit en 2015.

À l’origine, cela permettait à l’Apple Watch de suivre les pas des utilisateurs en leur demandant de marcher 20 pas dans chaque direction. Trois ans plus tard, Apple a mis à jour ResearchKit avec l’API Movement Disorder, qui peut détecter deux symptômes courants de la maladie de Parkinson : les tremblements et la dyskinésie, un effet secondaire des médicaments contre la maladie de Parkinson qui provoque des mouvements saccadés et oscillants.

L’application de surveillance de Parkinson est le deuxième logiciel de surveillance d’Apple à recevoir l’approbation de la FDA après que l’agence a accordé l’approbation de type 510 (k) pour une fonctionnalité appelée « AFib History » à utiliser dans watchOS 9 après sa performance la semaine dernière à la WWDC.

Cette fonction indique aux utilisateurs diagnostiqués avec une fibrillation auriculaire à quelle fréquence leur rythme cardiaque montre des signes de fibrillation auriculaire, qui, s’ils ne sont pas traités, peuvent entraîner un accident vasculaire cérébral et d’autres complications cardiovasculaires.