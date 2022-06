Astuce : des enceintes Bluetooth pour ajouter plus de musique à votre été

Avec Santos Populares, nous pouvons dire que la saison des fêtes estivales est officiellement ouverte. Que ce soit à la maison, sur la plage, dans un jardin ou dans l’endroit le plus isolé en pleine nature, la musique fera toute la différence lors de votre soirée entre amis ou en famille.

C’est ainsi qu’aujourd’hui nous vous proposons quelques suggestions d’enceintes Bluetooth pour tous les prix et tous les besoins.

BlitzWolf BW-WA3 Pro

Le BlitzWolf BW-WA3 Pro est un haut-parleur Bluetooth d’une puissance maximale de 120 W, qui peut être utilisé n’importe où, même là où il y a un risque de se mouiller avec de l’eau, car il est certifié IPX5.

Le haut-parleur a une impédance de 4Ω±15% et une réponse en fréquence de 20Hz à 16000Hz. L’autonomie peut aller jusqu’à 15 heures de lecture de musique avec le volume à 50%, avec les lumières LED éteintes. S’ils sont allumés, l’autonomie est de 12 heures.

En termes de poids et de dimensions, le BlitzWolf BW-WA3 Pro pèse 2654g et mesure 291 x 112 x 102 mm. A noter qu’en plus du système Bluetooth, il est possible d’utiliser l’enceinte connectée via un système auxiliaire filaire, elle dispose d’une connectique pour prise USB et carte mémoire microSD.

L’enceinte bluetooth BlitzWolf BW-WA3 Pro est disponible à la vente au prix de 122,43 € TTC. La livraison est gratuite et sans frais supplémentaires.

BlitzWolf BW-WOO2

Les haut-parleurs Bluetooth BlitzWolf BW-WOO2 sont présentés avec un design distinctif, avec une construction en bois, ce qui leur donne un aspect plus haut de gamme et qui finissent par donner un ajout sophistiqué à n’importe quel décor.

Ils ont une puissance de 80W et une réponse en fréquence de 65Hz~20KHz. Ils intègrent la technologie bluetooth 5.0 et disposent d’une multitude de ports de connexion, ce qui augmente leur utilité.

L’enceinte Bluetooth BlitzWolf BW-WOO2 est disponible à un prix très avantageux pour 47,08 €, en utilisant le code de réduction BGacf1f8. La livraison est gratuite, fabriquée depuis l’Espagne et avec une livraison rapide.

BlitzWolf BW-WA2

Le BlitzWolf BW-WA2 serait un haut-parleur d’extérieur et est prêt pour toute aventure, certifié IP66, étanche à l’eau et à la poussière. Sa batterie a 4000mAh qui garantit environ 7 heures de lecture de musique à 50% de volume, ou 4,5 heures à 100%.

Le poids de cette colonne est de 530g et mesure 200 x 68 x 76mm. En plus de la connexion Bluetooth, il dispose toujours du NFC qui permet de diffuser de la musique simplement en s’approchant du smartphone, sans avoir besoin d’appairage. Il dispose également de la fonctionnalité TWS qui vous permet de connecter un autre haut-parleur à celui-ci afin de créer un système de lecture stéréo plus complet.

L’enceinte bluetooth BlitzWolf BW-WA2 est disponible au prix de 37,67 €, avec le code de réduction BG2f9724. L’expédition est effectuée à partir d’un entrepôt en Espagne.

BlitzWolf BW-WA2