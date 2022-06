WhatsApp vous permet désormais de transférer des conversations d’un smartphone Android vers un iPhone

Bien qu’il soit présent sur de nombreuses plateformes, WhatsApp a toujours eu un problème d’utilisation. Il est très compliqué de basculer entre les appareils, en migrant simplement les conversations et tous les fichiers associés.

Si WhatsApp a déjà facilité le processus en vous permettant d’avoir des conversations sur plusieurs appareils et de migrer d’iOS vers Android, il a franchi une nouvelle étape. C’est le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, qui a révélé la nouveauté, qui permet de migrer les conversations d’Android vers un iPhone.

Mark Zuckerberg a révélé l’actualité de WhatsApp

Il est clair que WhatsApp s’est fermement engagé à utiliser sur plusieurs plates-formes, avec des migrations rapides. Cela se voit avec quelques nouvelles fonctionnalités présentées récemment et qui ouvrent la porte à avoir ce service sur n’importe quel appareil, de manière transparente.

L’objectif ultime est d’avoir un moyen transparent de basculer entre les appareils et ainsi de s’assurer que WhatsApp est toujours accessible. Un pas de plus dans cette direction a été franchi et Mark Zuckerberg est venu le révéler sur son compte Facebook.

Migrer les conversations d’Android vers l’iPhone

Comme l’a révélé le PDG de Meta, WhatsApp permet désormais également d’importer des conversations d’un smartphone Android vers un iPhone. Outre les échanges de messages, des fichiers multimédias seront également transférés entre ces appareils.

Cette nouveauté complète une autre similaire qui avait été annoncée en septembre de l’année dernière. Nous parlons de la possibilité de migrer des données entre iOS et Android, en utilisant une connexion par câble USB-C vers Lightning et l’application Smart Switch.

Complément au processus inverse, venant d’iOS

Dans le cas d’une migration d’Android vers iOS, l’utilisateur n’a besoin que d’avoir le smartphone et l’iPhone sur le même réseau Wi-Fi, éliminant ainsi toute connexion physique. De plus, cela nécessite la présence de l’application Move to iOS sur l’appareil Android.

Malgré l’annonce faite par Mark Zuckerberg, la nouveauté WhatsApp sera progressivement ajoutée dans les prochains jours. Après cela, il sera enfin possible de transférer des conversations d’un smartphone Android vers un iPhone.