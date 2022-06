Adobe ajoute des commandes de montage vidéo de base à Lightroom

Conclusion : Adobe n’essaie pas de transformer Lightroom en un programme de montage vidéo à part entière. Au lieu de cela, les nouveaux ajouts sont probablement conçus pour les photographes qui tournent occasionnellement des vidéos et qui souhaitent une interface simple et familière pour les éditer.

La dernière version d’Adobe de Lightroom prend désormais en charge le montage vidéo sur Windows, Mac, Android et iOS.

Les utilisateurs actuels de Lightroom ne devraient avoir aucun mal à s’acclimater à la vidéo. Comme l’explique Benjamin Warde, chef de produit senior, les mêmes commandes d’édition d’images sont utilisées pour manipuler la vidéo. Il est possible de copier et coller des paramètres entre les photos et les vidéos pour obtenir une esthétique cohérente sur les deux supports, et d’utiliser les préréglages recommandés premium et alimentés par l’IA.

Avec le nouveau Lightroom, vous pouvez même couper le début ou la fin d’un clip.

Steve Dent d’Engadget a essayé le nouveau Lightroom et l’a trouvé « assez réactif ». Dent a déclaré que la plupart des principaux réglages tels que le contraste, l’exposition, les hautes lumières et les ombres fonctionnaient tous comme prévu, mais que d’autres fonctionnalités clés, notamment la clarté et la netteté, étaient désactivées. Avec un peu de chance, Adobe les activera dans une future mise à jour.

Il convient de noter que les nouvelles fonctionnalités ne sont disponibles que dans Lightroom, pas dans Lightroom Classic. Adobe Lightroom Classic offre une prise en charge limitée des formats de fichiers vidéo depuis plusieurs années.

La nouvelle version de Lightroom commence à être déployée aujourd’hui et devrait être disponible pour tous les utilisateurs d’ici la fin de la semaine.

Crédit image : Olya Kobruseva