La mise à jour du BIOS pour les PC AMD corrige les problèmes de performances liés au fTPM

En bref : AMD a identifié plus tôt cette année un problème causant des maux de tête à certains utilisateurs de CPU Ryzen sous Windows 10 et Windows 11. Le fabricant de puces a promis qu’un correctif était en cours de développement et maintenant, il commence à être déployé en tant que mise à jour du BIOS par les fabricants de cartes mères.

Le problème en question est lié à la mise en œuvre par AMD du Firmware Trusted Platform Module (fTPM), une solution basée sur le micrologiciel qui contourne le besoin d’un TPM discret. Plus précisément, il a été constaté que certaines configurations du système Ryzen pouvaient effectuer des transactions de mémoire étendues liées au fTPM, ce qui pouvait entraîner des pauses temporaires jusqu’à la fin de la transaction. Cela se manifestait par un bégaiement ou un blocage apparemment aléatoire dans Windows.

Microsoft a agacé certains utilisateurs de Windows en exigeant l’utilisation de TPM 2.0 dans Windows 11 comme mesure de sécurité supplémentaire.

AMD a proposé une solution temporaire alors qu’il travaillait pour rectifier le problème – l’utilisation d’un TPM basé sur le matériel. Cela nécessitait de débourser quelques dollars pour un module physique et votre carte avait besoin d’un en-tête à 14 broches pour le prendre en charge. Maintenant, le correctif du micrologiciel est disponible et distribué via la mise à jour du BIOS.

Les utilisateurs concernés sont encouragés à consulter la page d’assistance du fournisseur de leur carte mère pour voir si un nouveau BIOS est disponible. Vous voudrez spécifiquement rechercher la prise en charge de la version 1207 ou ultérieure d’AGESA lors de la vérification du journal des modifications de la mise à jour du BIOS. La plupart des principaux fournisseurs devraient déjà disposer de la nouvelle mise à jour, mais si ce n’est pas le cas de votre fournisseur, continuez à vérifier car elle arrivera probablement très bientôt.