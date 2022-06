Le bureau reste le meilleur appareil de jeu

Sur le segment des jeux vidéo, il existe actuellement plusieurs options, des ordinateurs traditionnels, qu’ils soient de bureau ou portables, aux consoles, en passant par les smartphones et les tablettes, qui sont les dernières nouveautés de ce marché.

Alors, dans notre dernière question hebdomadaire, nous avons voulu savoir quel est, pour nos lecteurs, le meilleur équipement pour jouer. Et, selon les résultats, le bureau continue d’être le premier choix des joueurs. Venez voir tous les résultats.

Quel est le meilleur équipement pour jouer ?

Après avoir terminé la question de la semaine dernière, suit maintenant la divulgation de tous les résultats à travers l’analyse des 2 050 réponses obtenues.

D’après les résultats, la majorité, avec 59% des votes, préfère toujours le Desktop pour jouer (1 219 votes), suivi de la console, choisie par 34% des lecteurs (692 votes).

L’ordinateur portable n’a recueilli que 4% du total des votes (71 votes) et le smartphone a été le choix de 2% des participants (34 votes). Seuls 14 lecteurs ont choisi la tablette comme meilleur appareil de jeu, et les 18 votes restants sont allés à l’option « Autre ».

Résultats du graphique

Pour une meilleure perception visuelle, suivez le graphique avec les résultats actuels, comparés à ceux obtenus en 2019.

Comme on peut le voir sur le graphique, dans la même question réalisée en novembre 2019, la majorité, avec 53% des votes, a également déclaré que le meilleur équipement pour jouer était le Desktop, suivi de la Console (35%) et du Ordinateur portable (7 %). Enfin, 2% des lecteurs ont voté pour l’option Smartphone et seulement 1% ont choisi la Tablette.

Mais si vous n’avez pas répondu à notre question, dites-nous maintenant quel est le meilleur équipement avec lequel jouer.

