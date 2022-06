La société Tachyum annonce ses processeurs Prodigy avec jusqu’à 128 cœurs à 5,7 GHz et 950 W

En ce qui concerne les processeurs, on parle généralement d’Intel ou d’AMD, qui sont les principales marques de ce secteur. Cependant, il existe d’autres noms qui se sont démarqués et ont commencé à gagner du terrain sur ce marché.

L’un de ces noms est la société nord-américaine Tachyum qui a récemment annoncé ses nouveaux processeurs appelés Prodigy. Les appareils ont jusqu’à 128 cœurs fonctionnant à 5,7 GHz et une consommation électrique de 950 W.

Les nouveaux processeurs Tachyum

Vous n’avez probablement jamais entendu parler de cette marque et vous pourriez même penser qu’il s’agit d’une entreprise chinoise, mais Tachyum a son siège social à Santa Clara, en Californie, aux États-Unis.

Et maintenant, le fabricant a annoncé sa nouvelle gamme de processeurs appelée Prodigy, qui peut apporter un certain impact dans le domaine mené par Intel et AMD. Après l’annonce, il est devenu connu que le modèle le plus puissant de toute la gamme est le Prodigy T16128-AIX et est équipé de 128 cœurs qui fonctionnent à une fréquence de 5,7 GHz.

L’entreprise avait déjà présenté ce concept de « processeur universel » en 2018 lors de l’événement Hot Chips 2018, nom de code Prodigy. Et, en bref, il était basé sur l’utilisation d’un traducteur binaire dynamique qui exclurait tout type de code à haute fréquence. Et, selon les dirigeants de l’entreprise, cela a fait des Prodigys des processeurs tout-terrain.

Dans le tableau ci-dessus, nous pouvons voir les détails des futurs processeurs Progidy, révélés par la marque.

Ce sera alors le premier processeur universel au monde, puisque selon l’entreprise, il peut effectuer des tâches CPU, GPU, TPU sur un seul CPU. Il peut également exécuter du code binaire natif et x86, ARM, ISA et RISC-V. Cependant, ces promesses ne sont qu’en théorie, car il n’existe pas de véritables tests, tels que des benchmarks, pour les confirmer.

Tachyum ajoute que son processeur Progidy consomme jusqu’à 10 fois moins que les puces concurrentes et coûte 1/3 de la valeur. Et le tout basé sur une architecture personnalisée, dans laquelle la marque garantit qu’elle crée tout à partir de zéro. De plus, la société garantit que son processeur haut de gamme offre des performances FP64 trois fois supérieures à celles d’un NVIDIA H100 et six fois supérieures à celles d’un Xeon Platinum 8380HL.

Pour promouvoir la crédibilité de ces détails, Tachyum dit qu’il enverra des échantillons de Progidy pour examen médiatique plus tard cette année. La production en série de ces équipements devrait également avoir lieu au cours du premier semestre 2023.

Intel et AMD ont-ils des raisons de s’inquiéter ?