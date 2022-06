Internet Explorer « meurt » demain après 27 ans, mais près de 50 % des entreprises utilisent encore le navigateur

TL;DR : Si vous êtes à un âge où vous pensez à Windows 95 en entendant Start Me Up des Rolling Stones, vous ressentirez peut-être un pincement de tristesse nostalgique à l’idée que Microsoft tue Internet Explorer demain, près de 27 ans après il a été introduit. Et pourtant, comme c’est souvent le cas lorsque la prise en charge d’un produit prend fin, des millions d’appareils utilisent toujours Explorer comme navigateur Web principal.

Microsoft a annoncé en mai dernier qu’il tuerait Internet Explorer sous sa forme traditionnelle cette année. Maintenant, le logiciel vieux de près de trois décennies est sur le point d’être retiré.

L’application de bureau du navigateur ne sera plus prise en charge demain sur les versions les plus récentes de Windows 10 – elle n’est pas disponible sur Windows 11. Peu de temps après, Microsoft publiera une mise à jour Windows qui supprimera complètement Internet Explorer des appareils Windows 10 et redirigera les utilisateurs vers Edge s’ils essaient d’accéder à l’application.

Cependant, Explorer ne sera pas entièrement relégué aux livres d’histoire. Il vivra via le mode Internet Explorer dans Microsoft Edge, permettant l’accès aux sites Web et aux applications hérités basés sur Internet Explorer directement à partir du nouveau navigateur basé sur Chromium. Le mode sera pris en charge jusqu’en 2029 au moins, tandis que ceux qui utilisent encore Windows 8.1 et les utilisateurs de la mise à jour de sécurité étendue de Windows 7 peuvent utiliser le mode IE jusqu’en janvier 2023.

Pour activer le mode IE dans Edge, tapez bord://paramètres/navigateur par défautactivez « Autoriser le rechargement des sites dans Internet Explorer » et redémarrez le navigateur.

De nombreuses entreprises s’accrocheraient à Internet Explorer alors même que Microsoft met fin au support. Selon les chiffres de Lansweeper partagés avec TechRadar Pro, 47 % des plus de neuf millions d’appareils Windows 10 dans 33 000 organisations utilisent encore Explorer, et 79 % ne sont même pas sur la dernière version de Windows 10, sans parler de Windows 11.