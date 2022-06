Après tout, MIUI 13.5 atteint plus de smartphones Xiaomi ! Découvrez si le vôtre fait partie des élus

Xiaomi continue de parier sur Android et de montrer comment ses smartphones peuvent être mis à jour même après un certain temps. Il a étendu les limites des mises à jour et cela a été visible dans les dernières versions de MIUI.

Maintenant qu’une nouvelle version est en cours de préparation, les informations sur les smartphones pris en charge réapparaissent. La liste a été élargie et MIUI 13.5 atteindra ainsi beaucoup plus d’appareils Xiaomi.

Ce n’est un secret pour personne que Xiaomi prépare une mise à jour de sa personnalisation Android. La marque a déjà défini les nouveautés qu’elle apportera à MIUI 13.5 et celles-ci sont en cours d’intégration dans les développements de cette version.

Smartphones Xiaomi qui reçoivent MIUI 13.5

12

12 Pro

12X

12 Ultra

12S

12S Pro

Édition 12S Pro Dimension

12 Lite

11T

11T Pro

Mi 11 Lite 4G

Mi 11 Lite 5G

11 Lite 5G NE

Mi 11 LE

Mi 11

Mi 11i

11i

11i Hypercharge

Mi 11 Ultra

Mi 11 Pro

Mi 11X

Mi 11X Pro

MÉLANGER 4

MÉLANGE DE PLIAGE

MÉLANGER PLIER 2

civil

civile 1S

MiNote 10 Lite

Mi 10

Mi 10i 5G

Mi 10S

Mi 10 Pro

Mi 10 Lite

Zoom Mi 10 Lite

Mi 10 Ultra

Mi 10T

Mi 10T Pro

Mi 10T Lite

tampon 5

Pad 5 Pro

Pad 5 Pro 5G

La liste des smartphones pris en charge a maintenant été étendue et apporte des nouveautés pour les smartphones Xiaomi. Celui-ci est présent dessus et révèle que la marque continue d’investir dans ses équipements, même ceux qui sont déjà sur le marché depuis un certain temps.

La liste publiée maintenant n’était pas limitée aux smartphones Xiaomi et a également révélé quels modèles Redmi et POCO seront mis à jour. Ils auront également accès à la nouvelle version lors de sa sortie mondiale.

Smartphones Redmi/POCO qui reçoivent MIUI 13.5

Remarque 11

Remarque 11 5G

Remarque 11 SE

Remarque 11 4G

Remarque 11T 5G

Remarque 11 Pro

Remarque 11 Pro + 5G

Remarque 11S

Remarque 11S 5G

Remarque 11 Pro

Remarque 11 Pro 5G

Remarque 10 Pro

Remarque 10 Pro Max

Remarque 10

Remarque 10S

Remarque 10 Lite

Remarque 10 5G

Remarque 10T 5G

Remarque 10 Pro 5G

Remarque 9

Remarque 9 Pro

Remarque 9 Pro Max

Remarque 9S

Remarque 9 4G

Remarque 9 5G

Remarque 9T 5G

Remarque 9 Pro 5G

K50

K50Pro

Jeu K50

K50i

K50i Pro

K40S

K40Pro

K40 Pro+

K40

Jeu K40

K30S Ultra

K30 Ultra

K30 4G

K30 Pro

Remarque 8 (2021)

10X 4G

10X 5G

10X Pro

10C

10A

10 Puissance

dix

10 Premier

10 Prime 2022

10 2022

9T

9 Puissance

9

9 Premier

Remarque 11E

Note 11E Pro

Note 11T Pro

Remarque 11T Pro +

—

M2

M2 rechargé

M3

M4 Pro 4G

M4 5G

X4 Pro 5G

M2 Pro

M4 Pro 5G

M3 Pro 5G

X2

X3 NFC

X3

X3 Pro

X3 GT

X4 GT

X4 GT Pro

F4

F3

F3 GT

C40

C40+

Là aussi, la liste est longue et comprend de nombreux smartphones que Xiaomi a mis sur le marché, avec ses gammes dédiées à d’autres niveaux et d’autres marchés. Là aussi, on note que la marque prend soin d’entretenir certains équipements pendant un certain temps.

Malheureusement, et parce qu’il ne peut y avoir que des bonnes nouvelles, il y a aussi la liste des smartphones qui ne recevront pas MIUI 13.5. Celui-ci est beaucoup plus petit, mais il possède certains équipements qui ont marqué les utilisateurs de Xiaomi.

Les smartphones Xiaomi/Redmi/POCO ne reçoivent pas MIUI 13.5

Xiaomi Mi 9 / 9 SE / 9 Lite / 9 Pro

Xiaomi Mi 9T / Mi 9T Pro

Xiaomi Mi CC9 / Mi CC9 Meitu

Redmi K20 / K20 Pro / K20 Pro Premium

Redmi Note 8 / Note 8T / Note 8 Pro

Redmi 9A / 9AT / 9i / 9C

POCO C3 / C31

Il n’y a toujours pas de date pour la sortie de MIUI 13.5 et comment il sera publié pour tous ces smartphones. Il est prévu de suivre les modèles précédents et d’être distribué progressivement et par lots ou modèles.