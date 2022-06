Les crypto-monnaies sont en forte baisse ! Connaître la raison cette fois

La volatilité du prix des crypto-monnaies est plus qu’évidente, d’où tout le soin et les opportunités de ce « nouveau » segment financier. Le prix du bitcoin et des autres crypto-monnaies a subi une baisse importante ce lundi. Découvrez pourquoi la plupart des monnaies numériques ont dévalué.

Crypto-monnaies : Bitcoin a chuté de plus de 16 % et Ethereum de 17 %

Le bitcoin et d’autres crypto-monnaies sont en déclin après qu’une « banque » de crypto-monnaie a suspendu les transferts et les retraits de la plate-forme, citant des « conditions de marché extrêmes » comme Netcost-security.fr l’a révélé ici.

Le bitcoin s’échangeait à environ 22 400 $ (21 528 €) lundi en fin de journée, après avoir chuté de plus de 16 % au cours des dernières 24 heures. Ethereum, une autre crypto-monnaie populaire, est en baisse d’environ 17 %.

Dimanche, Celsius Network – qui propose des produits portant intérêt aux clients qui déposent des crypto-monnaies sur la plateforme, puis prêtent les actifs numériques contre un retour – a annoncé la suspension de tous les retraits et transferts entre comptes afin « d’honorer, à long terme, obligations de retrait ».

Celsius, qui compte plus de 1,7 million de clients et plus de 10 milliards de dollars (9,6 milliards d’euros) d’actifs, n’a donné aucune indication quant au moment où il permettrait aux utilisateurs d’accéder à leurs fonds.

En échange des dépôts des clients, l’entreprise versait des revenus qui dépassaient plus de 19 % sur certains comptes. Il s’agit du deuxième effondrement majeur dans l’espace des crypto-monnaies en moins de deux mois.

Il est possible que les investisseurs de Celsius, qui comprennent la caisse de retraite du Québec (Canada) et le célèbre fonds de capital de risque WestCap, puissent récupérer leur investissement avant les autres déposants de Celsius.

