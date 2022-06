Thunderbird pour Android sera vraiment une réalité avec l’aide de K-9 Mail

Thunderbird est le client de messagerie idéal depuis de nombreuses années. Créé par Mozilla, cela fait partie de son forfait Internet, associé au célèbre Firefox et que beaucoup utilisent pour naviguer sur Internet.

Ce client de messagerie souhaite se développer, comme nous l’avons déjà montré, en cherchant à gagner de la place sur Android. Cette volonté est sur le point de prendre forme, avec une aide précieuse que tout le monde connaît. Nous parlons de K-9 Mail, qui servira de base à cette nouvelle application.

Bien qu’il ne soit pas connu de tout le monde, Thunderbird est l’une des meilleures propositions pour lire les e-mails. Ce client prend en charge tous les services et peut facilement être utilisé sur les systèmes d’exploitation de bureau. Au fil des années et des différentes versions les tests ont été donnés.

Bien sûr, Mozilla veut développer cette proposition et a des idées bien définies pour le faire. L’un des plus intéressants est son arrivée sur Android, afin d’avoir une présence presque complète dans tous les systèmes d’exploitation.

Les plans de cette nouvelle version sont décrits et maintenant ils ont reçu une nouveauté très importante. Mozilla ne veut pas créer un client de messagerie à partir de zéro et s’occuper de sa maintenance, c’est pourquoi il s’est associé à la célèbre application K-9 Mail, un classique d’Android.

L’idée de Thunderbird pour Android basé sur K-9 Mail semble avoir été lancée en 2018. Apparemment, l’accord entre les parties est allé au-delà des attentes, car en plus de prendre K-9 Mail comme base, son programmeur était également intégrés aux équipes de Thunderbird.

La conversion de K-9 Mail vers le nouveau Thunderbird pour Android se fera progressivement. Les objectifs sont déjà définis et détaillés, bien qu’aucun calendrier ne soit présenté, ce qui laisse tout ouvert quant à son lancement.

Ce qui est certain, c’est que l’équipe de Thunderbird veut aligner ses différentes versions et cela affectera la version Android. Il est prévu que les différentes configurations de ce client puissent être synchronisées et ainsi avoir une proposition commune et unifiée.