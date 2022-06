Smartphone pour Snapdragon Insiders – le pire exemple en termes de mises à jour

Qualcomm et ASUS se sont associés l’année dernière pour commercialiser le premier smartphone Snapdragon. Le modèle en question est sorti sans nom spécifique, n’étant qu’un « smartphone pour Snapdragon Insiders conçu par ASUS ». Comme décrit, il s’agit d’un smartphone destiné à la communauté Insiders de la marque.

Ceci étant un modèle pour les passionnés, on s’attendrait à ce qu’au moins des mises à jour de sécurité soient publiées régulièrement… mais apparemment ce smartphone à 1500 $ n’est pas une priorité pour Qualcomm ou ASUS.

Le smartphone pour Snapdragon Insiders n’a reçu aucune nouvelle mise à jour de fonctionnalités depuis mars. Mais pire que cela, c’est le fait que, depuis janvier, il n’a reçu aucune mise à jour de sécurité.

Ce smartphone développé en partenariat entre ASUS et Qualcomm est encadré dans le haut de gamme, avec un prix qui atteint les 1500 dollars et se passe de ces importantes mises à jour depuis 6 mois.

Au lancement, Qualcomm a promis que le smartphone recevrait « 4 ans de mises à jour de sécurité régulières », mais le fabricant de puces a déjà six mois de retard, après avoir été lancé il y a un an.

En regardant la page du logiciel ASUS, vous pouvez voir que Smartphone for Snapdragon Insiders avait une nouvelle mise à jour logicielle environ tous les mois entre août et janvier. La dernière mise à jour est intervenue en mars et, bien que le journal des modifications mentionne « le correctif de sécurité Android mis à jour », il n’y a eu aucun changement dans le niveau du correctif de sécurité, selon les informations partagées sur Reddit.

En plus de ce problème, il y en a un autre à souligner. Le smartphone a été annoncé quelques mois après le lancement officiel d’Android 12, il est donc arrivé sur le marché avec Android 11… et le reste jusqu’à présent, sans s’attendre à ce qu’il reçoive jamais la dernière version, qui sera bientôt également être mis à jour.

On rappelle que ce modèle a été lancé comme un miroir du modèle ASUS le ROG Phone 5 Ultimate, qui serait au prix de 200 € en dessous de cette version Qualcomm et qui a été dûment mis à jour.